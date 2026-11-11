O que a recuperação da Santa Casa de Tietê ensina sobre a crise das Santas Casas

Quem acompanha a saúde no interior conhece o roteiro. A Santa Casa acumula dívidas, fecha alas, perde médicos e passa a depender da subvenção da prefeitura para abrir as portas no mês seguinte. Não é exceção. Segundo a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), o país tem 1.814 hospitais filantrópicos, que responderam por 61% das internações de alta complexidade em 2023. Em cerca de 800 municípios, são o único hospital em funcionamento.

A conta não fecha porque o SUS paga menos do que o atendimento custa. A CMB calcula em cerca de 60% a defasagem da tabela, e a diferença costuma virar empréstimo bancário. Em outubro de 2025, o governo federal passou a discutir o uso de recursos do FGTS para renegociar essas dívidas. Crédito mais barato alivia, mas não resolve sozinho um hospital que perdeu o controle da própria gestão.

Manoel David assumiu a Prefeitura de Tietê, no interior de São Paulo, em janeiro de 2013, com a Santa Casa da cidade exatamente nesse ponto. O hospital sofreu intervenção da prefeitura em janeiro de 2012, no governo anterior, por já estar em péssimas condições. Maternidade e centro cirúrgicos interditados pela vigilância sanitária, pediatria sem condições de uso, a dívida vencida era de cerca de R$ 17 milhões e o hospital já não recebia pacientes de convênio nem particulares. Naquele momento, os atendimentos eram 100% pelo SUS. Não havia plano B: filantrópica e com mais de cem anos, a Santa Casa é o único hospital do município e cobre perto de 60 mil moradores de Tietê e da região.

A primeira decisão foi não começar pelo caixa. A prefeitura contratou uma auditoria especializada em gestão em saúde, para diagnosticar toda a rede municipal: a Santa Casa, as unidades básicas nos bairros, farmácias e unidades de saúde municipal. Com esse diagnóstico em mãos, a gestão definiu metas de curto, médio e longo prazo. As de curto prazo eram resolver as dívidas vencidas, reestruturar o hospital e recuperar a credibilidade, sem a qual nenhum fornecedor, médico ou paciente volta.

Para atravessar o primeiro ano, o então prefeito procurou o Hospital Israelita Albert Einstein, através de seu presidente, Dr. Cláudio Luiz Lottenberg, com o qual tinha relação por meio da comunidade judaica. O Einstein doou todos os insumos do hospital durante aquele ano, do soro às seringas, luvas e medicamentos, doou um tomógrafo e um aparelho de raio X, ajudou na negociação com fornecedores e treinou gratuitamente toda a equipe, da diretoria às recepcionistas. Isso liberou a prefeitura para fazer os investimentos necessários para recuperar o hospital.

A dívida vencida, Manoel David negociou pessoalmente. Os R$17 milhões foram quitados, pediatria, maternidade e telhado do hospital reformados e os colaboradores devidamente qualificados.

A decisão mais importante foi também a menos intuitiva para um prefeito: devolver o hospital a sua irmandade. A intervenção resolve a emergência, mas não pode se transformar em problema. Encerrá-la teve como principal objetivo preservar o caráter filantrópico da Santa Casa e sua autonomia para atender convênios e particulares além do SUS, mantendo uma fonte de receita necessária ao equilíbrio das contas.

A devolução à Irmandade veio acompanhada de uma mudança na relação com a prefeitura. Antes, os repasses ocorriam por meio de subvenção, conforme a disponibilidade de recursos do município, e eram insuficientes para cobrir as necessidades do hospital, que precisava solicitar novos aportes. A solução foi a contratualização: a prefeitura passou a contratar a Santa Casa como prestadora de serviços, com metas determinadas pela Secretaria de Saúde e repasses conforme o atendimento. O compromisso passou a estar vinculado aos serviços contratados, para dar continuidade aos repasses independentemente de quem ocupasse a prefeitura.

Com a maternidade reformada, faltava escala. Um estudo mostrou que o custo fixo de uma maternidade é o mesmo para 30 ou para 100 partos. Com o apoio do secretário estadual de Saúde, Manoel David convenceu os prefeitos de Porto Feliz, Cerquilho e Laranjal Paulista, além de Jumirim que já o fazia anteriormente, a encaminhar suas parturientes para Tietê. As cidades passaram a pagar por parto e deixaram de manter maternidades próprias, o que gerou economia para todos. Cerquilho mantém o modelo até hoje.

O resultado apareceu na receita, na estrutura e no atendimento. À medida que recuperava sua credibilidade, o hospital voltou a receber convênios e particulares, e o SUS passou a representar cerca de 80% dos atendimentos. De janeiro a setembro de 2015, a Santa Casa registrou, em média, 5.450 atendimentos por mês no pronto atendimento, 128 cirurgias, 328 internações e 605 consultas. O marco mais simbólico dessa recuperação da confiança foi o nascimento da filha do prefeito, Anna Frida, em julho de 2014. Escolher a Santa Casa para esse momento foi a forma que ele encontrou de mostrar à população que podia confiar no hospital para cuidar de suas famílias.

O teste de qualquer recuperação é durar depois de quem a conduziu. Em novembro de 2024, a Santa Casa inaugurou um novo pronto atendimento e novas instalações de exames; em junho de 2026, o Ministério da Saúde renovou o seu Cebas, o certificado de entidade beneficente. Desde 2020, o hospital integra o Projeto Teia, rede do Hospital Vera Cruz, de Campinas, que oferece capacitação técnica e programas de eficiência operacional a Santas Casas da região.

Não há fórmula, mas há um método: diagnóstico antes do dinheiro, metas com prazo, contratualização no lugar da subvenção e escala regional quando a conta de uma cidade sozinha não fecha. Nada disso depende de um gestor excepcional; depende de decisão e de disciplina para medir. Se tantas Santas Casas estão hoje onde a de Tietê estava em 2012, a pergunta que fica para prefeitos, provedores e governos é: quantas ainda terão tempo de fazer esse caminho antes que a próxima ala feche?