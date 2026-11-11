Jogador livre é maioria nas contratações, e Empregol lança app para esse público

No futebol, jogador livre é o atleta que terminou o vínculo com um clube e pode assinar com outro sem que ninguém pague taxa de transferência. Longe das contratações milionárias que aparecem no noticiário, é esse tipo de negociação que movimenta a maior parte do mercado, e é para esse público que a Empregol lançou um aplicativo, disponível desde novembro na App Store e no Google Play.

Maioria no Brasil e no mundo

Os números ajudam a entender o tamanho desse grupo. Segundo o Global Transfer Report 2025 da FIFA (Federação Internacional de Futebol), 62,5% das transferências internacionais do futebol profissional masculino no ano passado envolveram atletas sem contrato, e só 17,7% tiveram pagamento de taxa. O Brasil foi o país com mais movimentações: 1.190 contratações e 1.005 saídas internacionais.

Dentro do país, o cenário se repete. Na primeira janela de 2026, clubes brasileiros fecharam 7.581 contratações no mercado doméstico. A Série A ficou com 4% delas, mas com 95% do valor movimentado, segundo o Relatório de Transferências da ANRESF (Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol), produzido com a CBF Academy. As outras divisões operam quase só com transferências gratuitas. Na Série B, Londrina e Ponte Preta lideraram as contratações com 35 e 30 reforços, em uma divisão em que a grande maioria das movimentações é feita com atletas livres.

Por que o jogador livre volta ao mercado tão rápido

Fora da elite, os contratos são curtos. Pelos dados da ANRESF, os vínculos domésticos assinados fora da Série A na primeira janela do ano duraram em média cerca de dez meses, contra 22 meses na Série A. Nos clubes sem divisão nacional, a média foi de 5,6 meses. Com vínculos tão curtos, o mesmo jogador tende a voltar ao mercado em pouco tempo.

Como o aplicativo funciona

Na Empregol, o atleta monta um perfil com posição, dados físicos, estatísticas, histórico e vídeos com os melhores lances. O perfil passa por checagem de identidade e de documentos e, depois disso, aparece nas buscas de clubes e agentes, que também são verificados. O contato acontece pelo chat da plataforma. O plano básico para o atleta custa R$ 39,90 por mês, e o premium, R$ 79,90. No lançamento, o acesso será gratuito por um período.

Do lado de quem contrata, a busca gratuita traz filtros básicos, como posição, idade e região, e perfis resumidos, sem nome completo. No plano pago, clubes e agentes veem o currículo esportivo completo, a situação contratual verificada, com a data da última checagem, e as preferências do jogador, como faixa salarial. “A plataforma serve ao clube com menos estrutura e ao clube grande também. O que muda é a velocidade e a qualidade da informação na hora de decidir”, diz Hygor Ribeiro, cofundador e CEO.

Depois de assinar

O aplicativo não sai de cena quando o contrato é fechado. O jogador pode continuar na plataforma com o status de empregado aberto a propostas e manter o acesso a profissionais parceiros de saúde mental, jurídico, financeiro e preparação física, com sessões pagas à parte. “Não somos só uma vitrine de currículos. Somos rede de apoio, visibilidade e carreira, do primeiro contato até o topo”, afirma Matteo Zatorre, cofundador e diretor de marketing, que jogou no Santos. Entre os sócios também estão Léo Vieira, em atividade no Portimonense, de Portugal, e Caio Vieira.