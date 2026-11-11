Como tirar a criança do celular no fim de semana? A resposta pode estar no lugar, e não na regra
Proibir costuma gerar briga; oferecer algo melhor funciona mais. Projetos de casa de campo com estrutura para crianças, como a Fazenda do Lago, em Goiás, apostam nessa lógica
Quem tem filho conhece a cena: o sábado começa com a promessa de um passeio e termina com a criança no sofá, olhando a tela. A dúvida de muitas famílias é como tirar a criança do celular sem transformar o fim de semana numa queda de braço.
O assunto deixou de ser só doméstico. Desde janeiro de 2025, a Lei 15.100 restringe o uso de celulares nas escolas, durante as aulas e os intervalos. O guia federal “Crianças, Adolescentes e Telas”, publicado em março de 2025, recomenda não usar telas com crianças menores de 2 anos, salvo em videochamadas com a família, e não dar celular próprio antes dos 12.
Trocar a regra pelo programa
Uma saída é mudar o ambiente. Quando há algo melhor para fazer, a tela perde espaço sozinha. É a aposta de empreendimentos como a Fazenda do Lago, do Grupo CPR, às margens do Lago Corumbá IV, em Abadiânia (GO), que prevê no masterplan kids village, haras, marina, campo de golfe com academia, clube de tênis e trilhas.
“A gente desenhou o lugar pensando no que a criança faz no sábado de manhã. Se ela tem cavalo, lago e amigos por perto, o celular perde a graça sozinho”, diz Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR.
A ideia é que o fim de semana seja de programa, e não de negociação: o lago, de cerca de 173 quilômetros quadrados de espelho d’água, para o barco e a pesca, o haras para o primeiro contato com o cavalo, as trilhas para o cerrado.
Companhia também conta
Outro ponto é a presença de outras crianças. No projeto goiano, a entrada é por aprovação, por meio de uma curadoria, e as famílias reencontram as mesmas pessoas a cada fim de semana. “A gente não pergunta ao morador se ele usa a estrutura. A estrutura é o motivo de ele estar aqui. O lote é consequência”, afirma o executivo.
A convivência começa antes da casa: segundo o grupo, quem compra passa a integrar a comunidade logo na aquisição, com eventos no empreendimento, nas capitais e em São Paulo. Para as crianças, isso significa chegar a um lugar onde já têm amigos.
Dicas que valem para qualquer lugar
Mesmo sem casa de campo, a lógica funciona: combinar o programa antes, deixar o celular longe nas refeições, escolher passeios com natureza e convidar amigos da mesma idade. A ideia não é proibir, é ocupar o tempo com o que a tela não oferece.
Os números mostram por que o tema importa. Segundo a TIC Kids Online Brasil 2025, do Cetic.br, 28% dos usuários de internet de 9 a 17 anos acessaram a rede pela primeira vez até os 6 anos, e 55% das crianças de 9 e 10 anos já têm celular próprio.
Para quem pensa numa segunda residência, vale olhar o que o lugar oferece para as crianças, se há estrutura de saúde por perto e se a documentação está em ordem. Na Fazenda do Lago, a 109 quilômetros de Brasília, há ambulatório previsto dentro do perímetro, e a primeira fase, com 472 lotes em 32 quadras, está registrada em cartório.