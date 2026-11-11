Como tirar a criança do celular no fim de semana? A resposta pode estar no lugar, e não na regra

Quem tem filho conhece a cena: o sábado começa com a promessa de um passeio e termina com a criança no sofá, olhando a tela. A dúvida de muitas famílias é como tirar a criança do celular sem transformar o fim de semana numa queda de braço.

O assunto deixou de ser só doméstico. Desde janeiro de 2025, a Lei 15.100 restringe o uso de celulares nas escolas, durante as aulas e os intervalos. O guia federal “Crianças, Adolescentes e Telas”, publicado em março de 2025, recomenda não usar telas com crianças menores de 2 anos, salvo em videochamadas com a família, e não dar celular próprio antes dos 12.

Trocar a regra pelo programa

Uma saída é mudar o ambiente. Quando há algo melhor para fazer, a tela perde espaço sozinha. É a aposta de empreendimentos como a Fazenda do Lago , do Grupo CPR , às margens do Lago Corumbá IV, em Abadiânia (GO), que prevê no masterplan kids village, haras, marina, campo de golfe com academia, clube de tênis e trilhas.

“A gente desenhou o lugar pensando no que a criança faz no sábado de manhã. Se ela tem cavalo, lago e amigos por perto, o celular perde a graça sozinho”, diz Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR.

A ideia é que o fim de semana seja de programa, e não de negociação: o lago, de cerca de 173 quilômetros quadrados de espelho d’água, para o barco e a pesca, o haras para o primeiro contato com o cavalo, as trilhas para o cerrado.

Companhia também conta

Outro ponto é a presença de outras crianças. No projeto goiano, a entrada é por aprovação, por meio de uma curadoria, e as famílias reencontram as mesmas pessoas a cada fim de semana. “A gente não pergunta ao morador se ele usa a estrutura. A estrutura é o motivo de ele estar aqui. O lote é consequência”, afirma o executivo.

A convivência começa antes da casa: segundo o grupo, quem compra passa a integrar a comunidade logo na aquisição, com eventos no empreendimento, nas capitais e em São Paulo. Para as crianças, isso significa chegar a um lugar onde já têm amigos.

Dicas que valem para qualquer lugar

Mesmo sem casa de campo, a lógica funciona: combinar o programa antes, deixar o celular longe nas refeições, escolher passeios com natureza e convidar amigos da mesma idade. A ideia não é proibir, é ocupar o tempo com o que a tela não oferece.

Os números mostram por que o tema importa. Segundo a TIC Kids Online Brasil 2025, do Cetic.br, 28% dos usuários de internet de 9 a 17 anos acessaram a rede pela primeira vez até os 6 anos, e 55% das crianças de 9 e 10 anos já têm celular próprio.

Para quem pensa numa segunda residência, vale olhar o que o lugar oferece para as crianças, se há estrutura de saúde por perto e se a documentação está em ordem. Na Fazenda do Lago, a 109 quilômetros de Brasília, há ambulatório previsto dentro do perímetro, e a primeira fase, com 472 lotes em 32 quadras, está registrada em cartório.