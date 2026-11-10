Restaurante sem cozinha: como funciona o novo delivery de massas da Fratellino

Um restaurante de massas que funciona sem gás, sem coifa e sem ninguém produzindo molho na loja. Esse é o conceito de delivery lançado pela Fratellino, rede de franquias de massas, que a própria empresa chama de “restaurante sem cozinha”.

O nome tem explicação: a unidade não tem uma cozinha de produção tradicional. Em vez de preparar bases e molhos no próprio ponto, a loja recebe os produtos prontos para as etapas de montagem e finalização, segundo a empresa.

O que é a autoclavagem

Tudo começa no processo aplicado aos insumos. A autoclavagem é um tratamento térmico feito sob pressão. No formato descrito pela Fratellino, os alimentos que passam por esse processo tornam desnecessária a produção local de bases e molhos. Assim, a loja não precisa preparar esses itens todos os dias antes de abrir.

“Organizamos o negócio para que a unidade concentre sua atividade na execução e na expedição dos pedidos. A tecnologia alimentar permite retirar do ponto de venda etapas de produção que demandariam mais equipamentos, espaço e mão de obra”, afirma Victor Vieira, CEO da Fratellino.

Pedido pronto em poucos minutos

Sem a etapa de produção, o trabalho na loja se resume a montar, finalizar e despachar. De acordo com a rede, o pedido fica pronto para o entregador retirar em menos de dois minutos e meio depois de recebido. Esse tempo vale até a saída do pedido, e o trajeto até a casa do cliente não está incluído.

A rotina antes de abrir também fica mais curta. Segundo a empresa, a preparação leva cerca de 30 minutos, enquanto operações tradicionais de massas podem precisar de três ou quatro horas, conforme o cardápio e a estrutura de produção.

“A unidade não precisa começar o dia produzindo os insumos que serão utilizados no atendimento. Isso encurta a preparação antes da abertura e organiza o trabalho em uma sequência padronizada de montagem e expedição”, afirma Marcos Henrique, COO da Fratellino.

Loja mais simples, equipe menor

Com menos tarefas, a Fratellino afirma que a unidade pode operar com um funcionário. A empresa explica que o tamanho da equipe varia conforme o movimento, os horários de atendimento e os picos de pedidos de cada loja. Com menos etapas, também fica mais fácil treinar quem chega para trabalhar na unidade.

Delivery em alta

O conceito chega em um momento de crescimento das entregas por aplicativo. Segundo o relatório de sustentabilidade do iFood, os pedidos na plataforma cresceram 13% em 2024, e em 2025 a companhia informou ter alcançado 120 milhões de pedidos mensais. Os números valem para todo o aplicativo, que reúne restaurantes e outros tipos de estabelecimento.

A rede está em mais de cinco estados e quer chegar a todos os estados brasileiros até o fim de 2027. Para isso, aposta em procedimentos padronizados de montagem, finalização e expedição, que orientam o treinamento em cada novo endereço.

“A consistência de uma rede começa na capacidade de reproduzir seus processos. Na Fratellino, a redução das etapas dentro da unidade facilita o treinamento e o acompanhamento da execução. A expansão precisa preservar esse padrão, com abastecimento regular e suporte ao franqueado”, afirma Danilo Santana, advisor da marca.

Em resumo, o restaurante sem cozinha da Fratellino funciona assim: os insumos chegam à loja já tratados por autoclavagem, a equipe só monta, finaliza e despacha os pedidos, e a operação dispensa gás, coifa e a produção diária de bases e molhos.