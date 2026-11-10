Da retirada de entulho à limpeza: como a 100 Entulhos Express ampliou o serviço

A ideia nasceu do dia a dia das obras. Quem chamava a 100 Entulhos Express para tirar o entulho também tinha outras demandas para resolver no mesmo endereço, e foi assim que a empresa catarinense deixou de fazer só a coleta.

No começo, a operação trabalhava apenas com a retirada de entulho em coletores de 200 litros. Com o tempo, a empresa identificou que as mesmas obras pediam equipamentos para locação e limpeza antes da entrega do imóvel. Os três serviços passaram, então, a fazer parte de um único modelo de franquia.

Três serviços na mesma operação

“Começamos pela retirada do entulho, mas percebemos que o cliente precisava resolver outras demandas na mesma obra. A inovação foi conectar essas necessidades em uma única operação, com três frentes de atendimento e possibilidades de receita”, afirma Danilo Santana, CEO da 100 Entulhos Express.

Hoje, a empresa se apresenta como a primeira operação da América Latina a reunir coleta de entulhos, locação de equipamentos e limpeza pós-obra em uma franquia. Na prática, uma mesma unidade pode acompanhar o cliente enquanto a obra acontece e depois que ela termina.

Segundo a rede, essa facilidade está entre os pontos que os clientes mais mencionam. Nos relatos recebidos pela empresa, aparece a conveniência de contratar uma única operação para o que antes era dividido entre fornecedores diferentes.

Cada etapa com seu serviço

A integração segue o andamento da obra. Quem pede a coleta pode precisar de equipamentos enquanto os trabalhos acontecem e de limpeza quando o ambiente estiver perto de ser entregue. Para isso, a empresa usa tecnologia proprietária e coordena equipamentos, coletas e equipes de limpeza.

“O trabalho é organizar o atendimento conforme a evolução da obra. Cada serviço tem uma rotina própria, mas todos precisam estar coordenados. Essa organização permite acompanhar o cliente desde a execução até a entrega do ambiente”, afirma Roberto Cruz, COO da rede.

O cliente contrata o que precisa em cada fase.

“Nem toda obra terá demanda pelos três serviços ao mesmo tempo. O diferencial é estar preparado para atender o que o cliente precisa em cada etapa, com procedimentos definidos e uma estrutura comercial integrada”, afirma Danilo Santana.

O portfólio de locação, segundo a companhia, é formado por equipamentos classificados internamente como “curva A”, considerados prioritários na composição da oferta.

Ideia que ganhou repercussão

A integração dos serviços também foi tema de reportagem publicada pelo portal Pequenas Empresas & Grandes Negócios, com foco no mercado de pequenas reformas.

O espaço para esse tipo de serviço aparece nos números. Segundo a Abrema (Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente), pessoas físicas e demolidoras geraram cerca de 46,4 milhões de toneladas de resíduos de construção e demolição em 2024, recorte que inclui pequenas obras e reformas.

Associada à ABF (Associação Brasileira de Franchising), a 100 Entulhos Express está presente em mais de dez estados e quer chegar a todos até o fim de 2027. A estratégia é levar para os novos estados o mesmo modelo integrado, com processos específicos para cada atividade.

Foi da coleta de entulho que surgiu o modelo atual: uma operação que começa retirando o resíduo e pode seguir com o equipamento alugado e a limpeza final, conforme a necessidade de cada obra.