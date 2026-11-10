Cozinhar mais em casa aumenta a despensa e o cuidado para nada estragar

Comer fora ficou caro, e muita gente voltou para o fogão. O Índice de Consumo em Restaurantes, da Alelo com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), mostra alta de 13,8% no tíquete médio nos 12 meses até agosto de 2026, com queda de 6,6% no número de refeições feitas fora de casa.

A vontade de cozinhar também aparece nas pesquisas. Em levantamento da Neogrid com a Opinion Box, divulgado no início de 2026, 40% dos responsáveis pelas compras da casa disseram que pretendem cozinhar mais e pedir menos delivery ao longo do ano.

Quem cozinha mais precisa ter mais coisa guardada: arroz, feijão, farinha, café, castanhas. E aí entra um cuidado que nem sempre lembramos, o de manter tudo isso bom até o fim. É com isso que trabalha a Oxyoff , de Porto Alegre (RS), fundada por Juliano Flores Ramos e apontada como pioneira em fracionar o absorvedor de oxigênio no Brasil, com mais de 270 mil unidades vendidas no ano.

“A despensa deixou de ser só o lugar onde se guarda a compra do mês. Virou planejamento: a família compra quando o preço está bom, cozinha mais em casa e quer ter uma reserva para não ser pega de surpresa. O que muita gente ainda não faz é pensar em como esse alimento vai estar daqui a seis meses”, afirma Juliano.

Despensa maior, compra diferente

Com o fogão aceso, a ida ao mercado também mudou. Levantamento da Kantar referente ao segundo trimestre de 2025 mostrou que as compras de abastecimento cresceram 34% em frequência, enquanto as de urgência recuaram 10% em unidades. Segundo a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), o consumo nos lares acumulou alta de 2,70% de janeiro a setembro de 2026.

Por que o alimento guardado perde o sabor

Arroz, farinha, café e castanhas guardados por semanas convivem com três vilões: umidade, insetos e oxigênio. O oxigênio é o mais discreto. Ele oxida a gordura dos alimentos e provoca ranço e perda de aroma, sem que o pacote mude de cara.

“Quem guarda arroz, feijão, farinha ou castanha por meses está lidando com três inimigos: umidade, inseto e oxigênio. Os dois primeiros as pessoas já conhecem. O oxigênio é mais traiçoeiro, porque o alimento continua com a mesma cara e vai perdendo sabor e qualidade aos poucos”, diz Juliano.

Para tirar o oxigênio que sobra dentro do pote existem os absorvedores de oxigênio , saquinhos à base de pó de ferro. Publicações do Cetea (Centro de Tecnologia de Embalagem), do ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos), mostram que eles podem baixar o oxigênio da embalagem a 0,01%, enquanto o vácuo costuma deixar de 2% a 3%.

Dicas para a despensa durar

Potes com fechamento hermético protegem contra umidade e insetos. O lugar ideal é seco, fresco e longe do sol, e vale usar primeiro o que foi comprado antes. Para quem quer organizar tudo de uma vez, a Oxyoff tem kits para conservação e armazenagem de alimentos .

No caso dos absorvedores, o segredo é abrir só o que vai usar, porque o sachê começa a reagir quando encosta no ar. A Oxyoff vende o produto em pacotes nas capacidades de 50 cc, 100 cc e 300 cc, também por marketplaces.

“Fracionar foi a forma que encontramos de acompanhar o jeito como a família guarda comida: um pote por vez, uma reposição por vez. Quem abre só o que vai usar aproveita o produto inteiro e protege o que comprou”, completa o fundador da Oxyoff.

O brasileiro está cozinhando mais em casa porque comer fora ficou mais caro e porque passou a planejar melhor as compras. Com mais comida guardada, potes bem fechados e o oxigênio sob controle fazem arroz, café e castanhas manterem o sabor por mais tempo.