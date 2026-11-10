Como usar o clube de benefícios na farmácia: quatro passos para o desconto do Pix do Milhão chegar ao caixa

No Pix do Milhão , usar o clube de benefícios na farmácia leva quatro passos: dois antes de sair de casa e dois na própria farmácia. Abaixo, cada um deles, do primeiro acesso ao momento em que o desconto aparece no caixa.

Passo 1: a compra de pontos

O primeiro passo é a compra de pontos do clube, pelo site ou pelo aplicativo, com ou sem plano de assinatura. O acesso aos benefícios vem já na primeira compra, e quem assina a recorrência mantém os pontos ativos mês a mês. Segundo a empresa, a vontade de uma vida mais prática, com o dia a dia custando menos, é uma das motivações de quem compra pontos.

Passo 2: a lista de parceiros

A lista completa de parceiros fica no site do clube. São mais de 3 mil marcas, de farmácias a nomes como Netshoes e Centauro, passando por cosméticos, perfumaria e serviços do dia a dia. Antes de sair de casa, dá para ver onde o desconto é aceito.

Passo 3: a receita

A regra da farmácia continua a mesma com o desconto. Remédio de tarja vermelha ou preta, o chamado tarjado, só é vendido com prescrição, e o tratamento é sempre definido pelo médico. Com a receita em mãos, é seguir para o caixa.

Passo 4: o desconto no balcão

Na hora de pagar, o desconto aparece no balcão por meio do seu CPF. Em medicamentos tarjados, ele chega a 80%, em qualquer dia do mês, sem depender de data ou campanha. Um detalhe: o teto de reajuste dos medicamentos é definido todo ano pela CMED e, em 2026, ficou entre 1,13% e 3,81%. O desconto do clube, por sua vez, não espera calendário.

Por que começar pela farmácia

A farmácia tem peso no orçamento. Segundo a Conta-Satélite de Saúde do IBGE, as famílias brasileiras gastaram R$ 168,3 bilhões com medicamentos em 2021, um terço (33,7%) de suas despesas com saúde naquele ano. E quem trata pressão alta ou diabetes volta ao balcão com frequência: pelo Vigitel 2025, do Ministério da Saúde, 29,7% dos adultos das capitais e do Distrito Federal tinham diagnóstico médico de hipertensão em 2024, e 12,9%, de diabetes. Com compras que se repetem tanto, um desconto que vale todo dia faz diferença ao longo do ano.

“Cuidar da saúde da família é uma conta que volta todo mês, e é nela que o clube precisa estar presente. Por isso o desconto na farmácia vale todos os dias, desde a primeira compra de pontos. É nesse cuidado de rotina que o participante sente que nunca está desamparado. Todas as premiações e benefícios do clube Pix do Milhão podem mudar vidas, e muitas vezes essa mudança começa no balcão da farmácia”, afirma Julianna Sales, diretora do Pix do Milhão.

Além do desconto

As premiações entram pela mesma porta: quem compra pontos tem o direito de participar delas. O Raspou, Achou, é PIX soma, a cada edição, mais de 10 mil prêmios instantâneos, que podem chegar a R$ 1 mil cada. Para as premiações maiores, o resultado sai das extrações oficiais da Super Sete, das Loterias CAIXA. As ações são autorizadas, e os títulos de capitalização usados pelo clube são emitidos pela ViaCap, empresa supervisionada pela SUSEP.

Resumindo: o uso do clube de benefícios na farmácia passa pela compra de pontos, pela consulta aos parceiros, pela receita e pelo aplicativo na hora de pagar. No Pix do Milhão, esse caminho vale todos os dias, e a compra de pontos que abre o desconto é a mesma que dá direito a participar das premiações.