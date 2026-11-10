O que é wellness club residence e por que o termo começou a aparecer no mercado imobiliário

Wellness, em inglês, quer dizer bem-estar. No mercado imobiliário, a palavra deixou de ser só um adjetivo de spa e passou a nomear um tipo de projeto: aquele em que saúde, natureza e convívio organizam o lugar inteiro, e não apenas uma sala do condomínio. O wellness club residence junta essa ideia com a de clube, em que os moradores dividem estruturas e uma vida em comum.

O termo tem aparecido com mais frequência porque o segmento cresce. Segundo o Global Wellness Institute, o mercado de imóveis de bem-estar movimentou US$ 548 bilhões no mundo em 2024, contra US$ 225 bilhões em 2019, e deve chegar a US$ 1,1 trilhão em 2029.

Como funciona na prática

Um exemplo brasileiro é a Fazenda do Lago , do Grupo CPR , em Abadiânia (GO), às margens do Lago Corumbá IV, a 109 quilômetros de Brasília. O empreendimento ocupa 2,8 milhões de metros quadrados e prevê no masterplan um centro de bem-estar com spa, academia de alta performance, piscinas aquecidas, trilhas, centro de longevidade e espaços de meditação e yoga, além de marina, campo de golfe, haras, clube de tênis e um hotel dentro do clube.

“O conceito de wellness district não é ter amenidades, é organizar a vida ao redor delas. A infraestrutura vem antes porque é ela que define quem escolhe morar aqui”, explica Herif Batista, incorporador do projeto.

O conceito também tem um lado econômico. Segundo o mesmo instituto, imóveis residenciais com foco em bem-estar, nas faixas média e alta do mercado, costumam ter prêmio de preço de 10% a 25% sobre imóveis comparáveis, com base na revisão de mais de 300 estudos.

Clube também é comunidade

A parte de clube aparece na forma de entrar: na Fazenda do Lago, o acesso é por aprovação, por meio de uma curadoria, e a convivência começa na compra, com eventos e atendimento de concierge. “Wellness não é um spa no térreo. É acordar com o lago, treinar, encontrar os amigos e voltar para casa sem pegar o carro. Quando o bem-estar vira rotina, o endereço ganha valor”, diz Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR.

Como reconhecer um projeto do tipo

Três perguntas ajudam a separar o conceito do rótulo. O bem-estar está no desenho do lugar inteiro ou só numa sala? Existe vida comunitária organizada, ou cada um fica na sua casa? E a infraestrutura vem antes das casas? No projeto goiano, a obra começa por terraplenagem, vias e drenagem e segue para as redes subterrâneas antes das estruturas de lazer, e a primeira fase, com 472 lotes em 32 quadras, está registrada em cartório.

No caso goiano, o lugar ajuda: o lago tem cerca de 173 quilômetros quadrados de espelho d’água, e o empreendimento ocupa 2,8 milhões de metros quadrados a 109 quilômetros de Brasília pelo asfalto da BR-060.

Quando as três respostas são positivas, wellness club residence deixa de ser palavra bonita de folder e passa a descrever um jeito de morar.