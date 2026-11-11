Gran Mestre: assistente no WhatsApp calcula custo por hectare para o produtor
Ferramenta de inteligência artificial da GRAN reúne clima, manejo, mercado e orçamentos em uma conversa gratuita pelo celular
Calcular quanto um produto vai custar por hectare, consultar o clima e pedir orçamento sem sair do WhatsApp. Essa é a proposta do Gran Mestre, assistente de inteligência artificial que apoia o produtor rural do planejamento da safra à compra de insumos.
A ferramenta é da GRAN Soluções Agrícolas, empresa de Pato Branco, no Paraná, que conecta produtores diretamente à indústria. Em operação há dois anos, a empresa trabalha sem loja física e sem estoque próprio.
“Criamos a GRAN para transformar o acesso a insumos no agro, com mais eficiência e autonomia para o produtor”, afirma Gean Maestri, fundador da GRAN.
O que dá para fazer na conversa
Pelo WhatsApp, o produtor consulta informações sobre clima, manejo e mercado. Também pode fazer cálculos para a lavoura e comparar o custo por hectare de diferentes produtos antes de escolher. Se quiser, pede o orçamento ali mesmo.
O atendimento é gratuito. O produtor avalia as opções no próprio ritmo e decide se e quando quer seguir com a compra.
Esse tipo de comparação já faz parte da rotina de muitos produtores. Segundo a pesquisa Global Farmer Insights 2026, da McKinsey & Company, 36% dos produtores entrevistados no levantamento global relataram preferir canais digitais para avaliar e comparar produtos.
Do orçamento à entrega na fazenda
Se o produtor decidir comprar, a equipe da GRAN confirma disponibilidade, preço, condições de pagamento e prazo de entrega antes de fechar o pedido. Os fertilizantes são negociados em cargas fechadas, e os defensivos seguem em carga fracionada, com entrega na fazenda.
O pedido é acompanhado em cada etapa. Depois da entrega, a equipe continua à disposição para tirar dúvidas sobre a compra e encaminhar eventuais ocorrências junto à indústria. Também há opções de financiamento, como crédito rural e CPR financeira, por meio da parceria com o Bradesco/E-Agro, sujeitas à análise e às condições da instituição.
Para quem é
O foco são produtores com áreas a partir de 200 hectares. Para quem já compra de cooperativas e revendas, a GRAN pode funcionar como canal complementar para compras específicas. Ao longo da safra, a empresa mantém a comunidade GRAN Produtor, onde compartilha análises de mercado e oportunidades comerciais. Nos contatos individuais, a equipe busca entender as demandas de cada produtor.
Por trás da ferramenta está uma equipe com experiência no agro. Maestri tem passagem por cooperativas e pela gestão estratégica de grandes indústrias. Também fazem parte do time o engenheiro agrônomo Adilson Campos, com mais de 20 anos no setor agroquímico e passagens pela Bayer e pela BASF, a engenheira agrônoma Daniela Silva, que atuou na Stoller e na UPL, e Suzieli Muller, agrônoma com mestrado em Ciência do Solo, contadora e especialista em tecnologia.
Para quem procura inteligência artificial no WhatsApp voltada ao produtor rural, o Gran Mestre junta em uma só conversa informação, cálculo de custo por hectare e orçamento, sem cobrança pelo atendimento. A GRAN também avalia usar a IA na integração de dados da fazenda, uma das novas frentes em estudo com parceiros especializados. Por enquanto, a prioridade é ampliar a atuação no Sudoeste do Paraná e no Oeste de Santa Catarina.