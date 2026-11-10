Aluguel de cadeira e margem: os temas de Maurício Marques na Belasis

Quanto cobrar pelo aluguel de cadeira, como compor as despesas fixas, qual margem de lucro buscar e quanto investir para crescer. São esses os assuntos que o educador Maurício Marques, fundador da Duo Academy, leva às redes, onde reúne mais de 95 mil seguidores no perfil @mauriciomarquesduo . Agora, eles também chegam aos clientes da Belasis , plataforma de gestão para salões, barbearias e clínicas de estética de Chapecó (SC), que anunciou Maurício como novo embaixador.

Os conteúdos dele integram a Academia Belasis, espaço de formação lançado em 26 de outubro e disponível sem custo adicional para quem usa a plataforma, com biblioteca de vídeos, trilhas personalizadas e mentorias ao vivo semanais.

Maurício se junta a outros nomes reunidos pela Belasis em torno da Academia, como o especialista em gestão Saulo Abrahão, embaixador desde julho e responsável pela primeira mentoria ao vivo, e Everton Muller, que trata de marketing para negócios de beleza.

Agenda cheia sem baixar o preço

Uma das primeiras trilhas da Academia é “Fim da cultura do desconto”, que discute como lotar a agenda sem baixar preço, tema que conversa com o repertório de Maurício sobre margem e formação de preço.

Para o educador, preço e gestão andam juntos. “Gestão não é burocracia. É o que permite cobrar o preço justo, pagar a equipe em dia e ter vida fora do salão”, resume.

A conta que pesa no salão

Os números ganham peso conforme a equipe cresce. Em salões com profissionais parceiros, regime regulamentado pela Lei 13.352, de 2016, cada serviço é dividido entre o estabelecimento e quem atendeu, com percentuais e prazos definidos em contrato. Somam-se a isso o aluguel de cadeira, a compra de produtos e a emissão de notas fiscais.

E muita rotina ainda depende do improviso. Numa pesquisa do Sebrae com mais de 1,3 mil pequenos negócios de serviço, divulgada em outubro de 2025, o WhatsApp aparece como principal meio de comunicação para mais de 80% deles, enquanto ferramentas de CRM, que organizam o histórico de cada cliente, são consideradas importantes por menos de 10%.

“Passei anos vendo profissionais talentosos fecharem as portas por falta de gestão, não por falta de cliente. O salão quebra no caixa, não na cadeira”, afirma Maurício, que acompanha de perto a operação de negócios da marca Duo, como o Duo Salão e a Duo For Men.

Do conteúdo ao sistema

O educador relaciona os temas que ensina às ferramentas da plataforma, que reúne num único sistema agenda, financeiro, comissões, emissão de notas fiscais, CRM e atendimento automático pelo WhatsApp, por meio da API oficial da Meta. “Eu recomendo a Belasis aos meus alunos porque ela coloca no mesmo lugar o que eu ensino em sala: agenda cheia, comissão clara e número na mão. Quando o dono enxerga isso todos os dias, ele para de apagar incêndio e começa a decidir”, diz.

Para Marcelo Bêz, CEO da Belasis, a chegada de Maurício leva esse olhar para dentro da Academia. “O Maurício fala a língua de quem está atrás da cadeira e de quem está no caixa. Trazer esse olhar para dentro da Academia é a forma de fazer o sistema virar resultado no dia a dia do cliente”, afirma.

O executivo vê a formação como parte do serviço. “Nosso papel não termina na instalação do software. Queremos estar perto do dono enquanto o negócio cresce, e isso inclui ensinar”, completa.

O movimento acompanha um setor em expansão: segundo o Sebrae, o Brasil formalizou cerca de 236 mil negócios de beleza em 2025, o equivalente a 27 por hora, e 94% deles foram registrados como microempreendedores individuais, formato em que a mesma pessoa costuma atender, administrar e vender.

Aluguel de cadeira, despesas fixas, margem de lucro e formação de preço, os assuntos que fizeram de Maurício Marques uma referência para donos de salões, passam a fazer parte da formação oferecida aos clientes da Belasis.