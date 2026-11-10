Academia Belasis monta trilha de estudo a partir do problema de cada salão

Cada salão de beleza tem uma dificuldade que pesa mais em determinado momento. Em um, são os horários vagos na agenda; em outro, o controle do caixa. Foi a partir dessa ideia que a Belasis , plataforma de gestão para salões, barbearias e clínicas de estética com sede em Chapecó (SC), criou as trilhas personalizadas da Academia Belasis, espaço de formação lançado em 26 de outubro e liberado sem custo adicional para todos os clientes, dentro do próprio sistema.

Funciona assim: o dono descreve o principal problema do negócio naquele momento e recebe uma seleção de vídeos acompanhada de um cronograma para resolvê-lo. A ideia é que o empreendedor saiba por onde começar e não se perca no meio de tantos conteúdos.

“Quando o dono conta qual é a dor, a gente consegue mostrar por onde começar. Isso evita que ele se perca no conteúdo e ajuda a transformar aula em ação”, explica Aylla da Silva, do marketing da Belasis.

O exemplo da agenda

Um dos exemplos de problema que pode dar origem a uma trilha são os furos na agenda. Em um negócio de hora marcada, cada horário que fica vago é receita perdida, sem chance de recuperação na semana seguinte.

Entre os conteúdos de estreia está também a trilha “Fim da cultura do desconto”, que mostra caminhos para lotar os horários sem baixar o preço, preservando a margem do negócio e o valor do trabalho de cada profissional.

“Desconto resolve a semana, mas cobra a conta no fim do mês. Queremos mostrar que dá para encher a agenda valorizando o trabalho de quem atende”, diz Aylla.

Quem está nos vídeos

As trilhas são montadas a partir de uma biblioteca de vídeos sobre gestão, finanças e marketing pensada para negócios de beleza. Entre os profissionais conhecidos do mercado que participam estão Maurício Marques, Saulo Abrahão, Bianca Belchior, Everton Muller, Lara Andrade e Luan Amaral. Os temas vão da formação de preço ao controle de caixa e à atração de clientes.

O público é grande. Levantamento do Sebrae divulgado em janeiro mostra que o Brasil formalizou cerca de 236 mil negócios de beleza em 2025, média de 646 por dia e alta de 18,5% sobre 2024. A maior parte (94%) nasceu como microempreendedor individual, formato em que a mesma pessoa costuma atender, administrar e vender.

“Nosso cliente sabe atender muito bem. O que costuma faltar é tempo e método para cuidar da gestão. A Academia nasce para encurtar esse caminho, com conteúdo prático e com gente que vive o dia a dia do salão”, afirma Aylla.

Mentoria ao vivo toda semana

Além dos vídeos gravados, a Academia tem mentorias ao vivo, exclusivas para clientes, toda segunda-feira às 10h, cada semana com um especialista diferente. O primeiro encontro, em 26 de outubro, foi conduzido por Saulo Abrahão, especialista em gestão de salões e embaixador da Belasis desde julho. Por causa do feriado de Finados, a mentoria seguinte mudou para a terça-feira, 3 de novembro, com Vitória, da WeConta, que falou de contabilidade. Em 9 de novembro, a programação retornou à segunda-feira, com Everton Muller tratando de marketing.

Mais que agenda e financeiro

A Belasis tem cerca de 27 mil clientes ativos em oito países e reúne agenda, financeiro, comissões, emissão de notas fiscais, CRM e atendimento automático pelo WhatsApp. Com a Academia, a formação entra no mesmo sistema. A lógica é simples: quem entende melhor os números do próprio negócio usa melhor as ferramentas e sobra mais tempo para crescer.

“Nosso cliente não recebe só um software. Ele ganha um parceiro de crescimento, que está com ele no sistema, na mentoria de segunda-feira e na hora de decidir o próximo passo do negócio”, resume Aylla.