Lia Sangali, CEO da Skill to Dress, aposta em atendimento personalizado

Transformar a locação de roupas para neve em uma experiência que começa antes do embarque. Essa é a proposta de Lia Sangali, fundadora e CEO da Skill to Dress, que conduz uma nova etapa de expansão da empresa com a abertura de uma unidade em São Paulo e a ampliação do acervo para atender diferentes perfis de viajantes.

À frente do negócio, a empresária capixaba aposta na combinação entre curadoria de moda, atendimento personalizado e praticidade. A estratégia busca atender brasileiros que desejam utilizar peças de alto padrão em destinos de neve sem precisar comprar roupas que poderão ficar guardadas durante boa parte do ano.

“Muitas pessoas viajavam apenas uma ou poucas vezes por ano e precisavam investir valores muito altos em peças que usariam muito pouco. Entendi que existia espaço para oferecer uma experiência premium, prática e inteligente”, afirma Lia.

A nova unidade em São Paulo integra esse movimento de crescimento. Segundo a empresária, a operação contará com um acervo superior a 500 peças femininas, além de opções masculinas e infantis. A ampliação faz parte do objetivo de atender clientes de todo o país e consolidar a presença da Skill to Dress no segmento de locação premium para viagens de neve.

Curadoria como estratégia de negócio

Na visão da CEO, o serviço vai além da disponibilização de roupas técnicas. A escolha das peças também acompanha o estilo de cada cliente e o interesse por moda nas estações de ski. Para isso, Lia acompanha marcas, coleções e tendências internacionais, trazendo essas referências para o atendimento.

“Nosso objetivo é trazer para o Brasil não apenas roupas técnicas, mas também moda. O ski deixou de ser apenas um esporte e passou a representar um estilo de vida”, diz.

Essa proposta orienta a experiência oferecida pela empresa, que inclui auxílio na escolha dos looks e na preparação da mala. Para Lia, entender o que o cliente procura é parte central da construção do negócio.

“Hoje estudo constantemente moda, tendências e ajudo minhas clientes a montarem suas malas sem precisarem contratar um personal stylist”, conta.

Construção de mercado e planos de crescimento

Formada em Direito, com pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, Lia mudou de trajetória profissional depois de identificar, como consumidora, a dificuldade de encontrar opções de locação de roupas de ski de alto padrão no Brasil.

Na gestão da Skill to Dress, um dos principais desafios foi apresentar o serviço a um público ainda pouco familiarizado com esse modelo de consumo. A construção de credibilidade e o relacionamento com fornecedores internacionais também fizeram parte desse processo.

“Construir credibilidade, conquistar fornecedores internacionais e educar o consumidor exigiu muito trabalho, persistência e paciência. Hoje tenho orgulho de ver que ajudamos a desenvolver esse mercado no Brasil”, afirma.

Com a expansão em São Paulo, Lia pretende ampliar o alcance da empresa e fortalecer o posicionamento da marca. A ambição, segundo a CEO, é tornar a Skill to Dress uma referência em locação premium de roupas para viagens de neve na América Latina.

“Mercados novos exigem visão, consistência e persistência. O importante é estudar, executar bem e continuar mesmo quando poucos acreditam no seu projeto”, conclui.