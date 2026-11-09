Como vender no cartão só com CPF, usando o próprio celular como maquininha
Pessoa física também pode aceitar débito e crédito por aproximação; Vitor Melo, da modoPAG, lista o que conferir antes de começar
Quem vende como pessoa física, apenas com CPF, já consegue receber no débito e no crédito usando o próprio celular. Há aplicativos que transformam o smartphone em maquininha por aproximação e atendem também quem ainda não abriu empresa, além de MEIs (microempreendedores individuais) e negócios com CNPJ.
É uma saída prática para quem faz bolos por encomenda, dá aulas particulares, revende produtos ou presta serviços por conta própria e não quer gastar com aparelho, aluguel ou mensalidade.
Como funciona
O aplicativo usa o NFC (Near Field Communication), recurso de pagamento por aproximação que existe em parte dos celulares. O cliente encosta o cartão, o celular ou o relógio no telefone de quem está vendendo, e o pagamento fica registrado no app. Nenhum equipamento extra entra na conta.
Para quem faz entregas, vende em feiras ou atende na casa do cliente, o telefone que já vai no bolso resolve o recebimento sem nenhum aparelho a mais.
Três coisas para olhar antes de baixar o app
Vitor Melo, criador do canal Máquina de Cartão Boa, que analisa maquininhas desde 2018, e fundador e CEO da modoPAG, que atende mais de 20 mil empresários e já transacionou mais de R$ 200 milhões, resume o que conferir. “O celular já é uma maquininha. Antes de baixar o app, o empreendedor precisa saber se o aparelho dele é aceito, quanto vai pagar em número e até quantas vezes consegue parcelar para o cliente.”
O primeiro ponto é o aparelho. Cada aplicativo tem a sua lista de modelos e versões de sistema aceitos, e vale checar na página oficial se o seu telefone aparece nela antes de fazer o cadastro.
O segundo é a taxa. Levantamento da modoPAG nos sites oficiais das principais soluções de recebimento pelo celular consultadas, em 06/11/2026, encontrou taxas entre 0,84% e 1,37% no débito, entre 2,99% e 3,15% no crédito à vista e entre 11,90% e 12,40% no parcelamento em 12 vezes. As faixas incluem as tabelas e promoções vigentes naquele dia e podem mudar, porque costumam acompanhar a Selic. Na hora de comparar, o que vale é a taxa cobrada depois que acaba qualquer promoção, separada em débito, crédito à vista e parcelado.
“A taxa que importa é a que fica valendo depois da promoção, e ela precisa estar separada em débito, crédito à vista e parcelado”, explica Vitor.
O terceiro é o parcelamento. Entre as soluções consultadas, a maioria limita o parcelamento a 12x; a modoPAG oferece parcelamento em até 24x no celular. Para quem vende algo de valor mais alto, como aulas em pacote, consertos, procedimentos de beleza ou eletrônicos, poder dividir em mais vezes ajuda a fechar a venda.
E se o celular não for aceito?
Nesse caso, a saída é procurar outro aplicativo. Um telefone que fica de fora de uma solução pode estar na lista de outra, e a consulta leva poucos minutos na página oficial de cada app.
Do CPF ao MEI
Para quem está começando só com CPF, o celular reduz o custo de entrada: não há maquininha para comprar nem aluguel para pagar. Se o negócio crescer, a formalização como MEI é um caminho que muita gente já seguiu. Segundo levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) com base no relatório estatístico da Receita Federal, o país passou de 9,4 milhões de MEIs em dezembro de 2019 para 17,16 milhões em junho de 2026.
Para vender no cartão sendo pessoa física, o roteiro é escolher um aplicativo que aceite cadastro com CPF, confirmar que o celular é compatível, conferir as taxas em número e ver até quantas vezes o cliente pode parcelar. Como as condições mudam, vale rever os valores de tempos em tempos.