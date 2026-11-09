Como vender no cartão só com CPF, usando o próprio celular como maquininha

Quem vende como pessoa física, apenas com CPF, já consegue receber no débito e no crédito usando o próprio celular. Há aplicativos que transformam o smartphone em maquininha por aproximação e atendem também quem ainda não abriu empresa, além de MEIs (microempreendedores individuais) e negócios com CNPJ.

É uma saída prática para quem faz bolos por encomenda, dá aulas particulares, revende produtos ou presta serviços por conta própria e não quer gastar com aparelho, aluguel ou mensalidade.

Como funciona

O aplicativo usa o NFC (Near Field Communication), recurso de pagamento por aproximação que existe em parte dos celulares. O cliente encosta o cartão, o celular ou o relógio no telefone de quem está vendendo, e o pagamento fica registrado no app. Nenhum equipamento extra entra na conta.

Para quem faz entregas, vende em feiras ou atende na casa do cliente, o telefone que já vai no bolso resolve o recebimento sem nenhum aparelho a mais.

Três coisas para olhar antes de baixar o app

Vitor Melo, criador do canal Máquina de Cartão Boa, que analisa maquininhas desde 2018, e fundador e CEO da modoPAG , que atende mais de 20 mil empresários e já transacionou mais de R$ 200 milhões, resume o que conferir. “O celular já é uma maquininha. Antes de baixar o app, o empreendedor precisa saber se o aparelho dele é aceito, quanto vai pagar em número e até quantas vezes consegue parcelar para o cliente.”

O primeiro ponto é o aparelho. Cada aplicativo tem a sua lista de modelos e versões de sistema aceitos, e vale checar na página oficial se o seu telefone aparece nela antes de fazer o cadastro.

O segundo é a taxa. Levantamento da modoPAG nos sites oficiais das principais soluções de recebimento pelo celular consultadas, em 06/11/2026, encontrou taxas entre 0,84% e 1,37% no débito, entre 2,99% e 3,15% no crédito à vista e entre 11,90% e 12,40% no parcelamento em 12 vezes. As faixas incluem as tabelas e promoções vigentes naquele dia e podem mudar, porque costumam acompanhar a Selic. Na hora de comparar, o que vale é a taxa cobrada depois que acaba qualquer promoção, separada em débito, crédito à vista e parcelado.

“A taxa que importa é a que fica valendo depois da promoção, e ela precisa estar separada em débito, crédito à vista e parcelado”, explica Vitor.

O terceiro é o parcelamento. Entre as soluções consultadas, a maioria limita o parcelamento a 12x; a modoPAG oferece parcelamento em até 24x no celular . Para quem vende algo de valor mais alto, como aulas em pacote, consertos, procedimentos de beleza ou eletrônicos, poder dividir em mais vezes ajuda a fechar a venda.

E se o celular não for aceito?

Nesse caso, a saída é procurar outro aplicativo. Um telefone que fica de fora de uma solução pode estar na lista de outra, e a consulta leva poucos minutos na página oficial de cada app.

Do CPF ao MEI

Para quem está começando só com CPF, o celular reduz o custo de entrada: não há maquininha para comprar nem aluguel para pagar. Se o negócio crescer, a formalização como MEI é um caminho que muita gente já seguiu. Segundo levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) com base no relatório estatístico da Receita Federal, o país passou de 9,4 milhões de MEIs em dezembro de 2019 para 17,16 milhões em junho de 2026.

Para vender no cartão sendo pessoa física, o roteiro é escolher um aplicativo que aceite cadastro com CPF, confirmar que o celular é compatível, conferir as taxas em número e ver até quantas vezes o cliente pode parcelar. Como as condições mudam, vale rever os valores de tempos em tempos.