Usar um site que você admira como modelo: o que pode e o que precisa ser seu

Todo mundo já esbarrou em um site e pensou: queria um desses para o meu negócio. Dá para partir dessa inspiração, do mesmo jeito que um designer pede referências antes de começar um trabalho. O cuidado está em saber o que pode ser aproveitado e o que precisa ser trocado.

O assunto ficou mais comum com a facilidade de criar páginas usando inteligência artificial. O fenômeno até ganhou nome: vibe coding, termo cunhado por Andrej Karpathy, ex-diretor de IA da Tesla, e escolhido a palavra do ano de 2025 pelo Collins Dictionary. A ideia é simples: dizer à máquina o que você quer, em vez de escrever o código.

No GreatPages , plataforma brasileira de sites e landing pages, a página de referência pode entrar como ponto de partida. Basta copiar o link público da página e colar na plataforma, ou subir o arquivo HTML ou o .zip do site, e ela é importada automaticamente.

O que a referência entrega

A página de referência funciona como esqueleto. Ela mostra a ordem das seções, o tipo de chamada usada para convencer o visitante e o ritmo da leitura, do topo até o botão de cadastro. Esse desenho costuma ser o caminho mais rápido para chegar a uma boa primeira versão, sem começar do zero.

O que precisa ser seu

Com o conteúdo, a história é outra. Textos, imagens, cores, logo, oferta e provas precisam ser do seu negócio. A referência guia a estrutura, enquanto a identidade e o que é vendido na página são próprios. É essa troca que transforma um modelo em uma página que representa a sua marca.

Como fazer a troca

Depois da importação, a plataforma mostra um relatório com o que foi trazido e com os formulários encontrados, que já passam a capturar contatos. A adaptação pode ser feita pelo editor visual, que não exige programação, com a Great AI, inteligência artificial da própria plataforma, ou pedindo a uma IA conectada, como o Claude ou o Codex, que troque o conteúdo. Os contatos que chegarem pela página podem seguir para CRM, ferramentas de e-mail ou pixels de anúncio, com a configuração feita pelo painel.

Também dá para usar a IA desde o início. Com a conexão via MCP (Model Context Protocol), padrão aberto que permite a assistentes de IA usar outras plataformas, o usuário pede a página em linguagem comum e ela é criada direto no projeto escolhido dentro do GreatPages, sem copiar e colar código.

As páginas ficam organizadas em projetos, um por campanha, por exemplo. Se a versão adaptada der certo, a IA conectada pode duplicá-la para uma nova campanha na mesma conversa, e o resultado fica salvo na conta do usuário.

Deixe os números decidirem

Uma dúvida comum é se a nova estrutura vai funcionar tão bem quanto a página atual. Como o GreatPages tem testes A/B, é possível publicar a nova versão ao lado da antiga e acompanhar qual delas converte mais, com as métricas de visitas e conversões reunidas no mesmo lugar.

Quando a página estiver pronta, ela vai ao ar com hospedagem, certificado SSL e CDN, a rede que entrega o conteúdo a partir de servidores próximos de quem acessa. Os planos não limitam visitas nem leads, e a página pode ser publicada no domínio que já está em uso.

Resumindo, fazer um site parecido com outro de que você gosta é possível quando a referência serve só de estrutura. A ordem das seções pode inspirar, mas textos, imagens, marca e oferta precisam ser do seu negócio. Segundo a empresa, o GreatPages soma mais de 7 milhões de páginas criadas e 140 mil usuários.