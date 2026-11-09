Ben Martin Balik lança livro estratégico sobre marketing e vendas no agro

O empresário Ben Martin Balik, fundador da CHA e da Leadcultura, lança o livro “Operação S.A.F.R.A. 10X – Alta Performance no Agro: unindo vendas, marketing e pós-vendas”. A obra já está em pré-venda e chega a todas as livrarias online em 16 de novembro, nos formatos impresso, e-book e Kindle.

O livro não ensina a usar ferramentas. Mostra como estruturar a operação que gera, converte e expande receita no agronegócio. A tese central é direta: no agro, processo vence improviso.

A origem do livro

A ideia nasceu da prática. Após cinco anos lapidando estratégias para empresas do agro, a operação liderada por Ben na CHA somou, só no último trimestre de 2025, mais de R$ 25 milhões em receita gerada nos clientes que aplicam a metodologia. Ao olhar para esse período, ele percebeu que os melhores resultados não vinham de uma ferramenta ou de uma campanha isolada, mas de empresas que tinham processo. O livro organiza esse aprendizado em um método.

A pergunta que está no centro

Quando alguém preenche um formulário no site de uma empresa do agro, quem recebe? Em quanto tempo? Quem liga? Quantas tentativas serão feitas antes de o contato ser dado como perdido?

Se a resposta for “depende”, a empresa está improvisando. Segundo Ben, esse padrão se repete em empresas de insumos, distribuidoras, cooperativas e revendas atendidas ao longo dos anos: o investimento entra em anúncios, eventos e conteúdo, mas se perde no caminho entre o primeiro contato e a venda.

O problema raramente é o lead

Nos dados de clientes da CHA, 40,6% dos leads chegam fora do horário comercial. Uma operação sem regra de atendimento, sem responsável definido e sem prazo para o primeiro retorno desperdiça justamente o interesse que o marketing levou tempo para gerar.

“Mais lead dentro de uma operação desorganizada só gera mais desorganização”, resume o autor.

Método antes de ferramenta

Plataformas e redes mudam a cada ano. O que sobrevive a elas é a lógica: saber para quem vender, atrair a atenção certa, construir confiança, trabalhar bem cada contato e acelerar a decisão de compra. Essa sequência dá nome ao método S.A.F.R.A.: Segmentar, Atrair, Fortalecer, Relacionar e Acelerar.

O livro também não trata o digital como substituto do campo. A visita à fazenda, o relacionamento do RTV e as feiras continuam decisivos no agro. O que mudou foi o que acontece antes, durante e depois do contato presencial. Quando um lead digital se perde, o problema quase nunca está em uma pessoa. Em geral está em um sistema mal desenhado: roteamento falho, ausência de prazo de resposta, falta de contexto para quem atende.

Improvisar não é o problema. Depender do improviso é.

Criatividade e adaptação são qualidades em qualquer negócio. O que a obra defende é que a empresa não dependa de improviso para funcionar todos os dias.

Cada capítulo termina com uma atividade prática. Juntas, elas ajudam o gestor a diagnosticar a própria operação e a montar uma operação integrada de receita, em que marketing, vendas e pós-vendas funcionam como um ciclo, e não como departamentos isolados.

Para quem é

Gestores comerciais, diretores, donos de revendas e distribuidoras, equipes de marketing e vendas e consultores que atendem o agronegócio e querem trocar feeling por processo.

Serviço

Livro: Operação S.A.F.R.A. 10X – Alta Performance no Agro

Autor: Ben Martin Balik

Formatos: impresso, e-book e Kindle

Pré-venda: https://www.livrobits.com.br/loja/produto.php?loja=1064443&IdProd=63&iniSession=1&hash=724732369

Disponível em todas as livrarias online: a partir de 16 de novembro

Pesquisa aberta: o Panorama de Vendas 2026 do Agro

Enquanto o livro chega às livrarias, a Leadcultura Pesquisas mantém aberta a coleta de respostas do Panorama de Vendas 2026 do Agro, estudo sobre como as empresas do setor organizam suas operações comerciais. A pesquisa é realizada com apoio do Podcast Agro Resenha, de André Angonese, Marcos Fabio Mazza, da Noctua CRM e de Onaldo Divino.

Os resultados parciais, baseados em 54 respostas até o momento, podem mudar com a entrada de novos respondentes. Por se tratar de uma amostra pequena, os cruzamentos indicam correlações, não relações de causa e efeito.

Para participar: https://pesquisa.leadcultura.com.br/p/panorama2026?ref=acessoriadeimprensa

Ben Martin Balik é fundador e CEO da CHA e da Leadcultura, ecossistema de geração de receita e performance comercial para empresas do agronegócio.