Multa de 50% sobre lucro distribuído: quando a empresa devedora paga

Distribuir lucro aos sócios enquanto a empresa deve tributos à União pode sair caro. A lei prevê multa que pode chegar a 50% do valor distribuído indevidamente, respeitado um limite vinculado ao próprio débito. Em 30 de setembro de 2026, o STF (Supremo Tribunal Federal) manteve essa regra, mas deixou mais claro quando ela pode ser cobrada.

“Dependendo da operação, a empresa pode enfrentar uma penalidade expressiva justamente em um momento no qual já possui dificuldades para regularizar sua situação fiscal”, afirma Agenor de Lima Bento , advogado, professor, mestre em Direito, doutorando em Direito Empresarial e Cidadania, administrador judicial e sócio do De Lima Advogados , escritório com atuação em recuperação judicial e falência .

De onde vem a multa

A penalidade está no artigo 32 da Lei nº 4.357/1964, que restringe a distribuição de bonificações e de participação nos lucros a sócios, quotistas, diretores e outros dirigentes enquanto a empresa estiver em débito não garantido com a União. O artigo 52 da Lei nº 8.212/1991 estende essa disciplina às empresas devedoras. Pelo § 1º do artigo 32, a multa pode corresponder a 50% das quantias distribuídas ou pagas indevidamente, e a norma também prevê penalidade para os diretores e demais integrantes da administração superior que receberem esses valores, observados os limites legais.

“Na prática, a regra procura evitar que uma empresa deixe de cumprir suas obrigações tributárias e, ao mesmo tempo, retire recursos de seu patrimônio para remunerar sócios, acionistas e administradores”, explica o advogado.

Quando a cobrança pode acontecer

No julgamento da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 5.161, proposta pelo Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), prevaleceu a posição do ministro Cristiano Zanin. Pela tese, a multa só incide quando três condições aparecem juntas: o débito está definitivamente constituído e inscrito em dívida ativa da União, a cobrança não está suspensa por nenhuma hipótese do artigo 151 do Código Tributário Nacional e não há garantia nos moldes do artigo 9º da Lei de Execução Fiscal. Ficaram vencidos o relator, ministro Luís Roberto Barroso (aposentado), e o ministro Nunes Marques.

Na prática, um simples registro contábil de imposto a pagar não basta para a cobrança. A Corte afastou a regra da Receita Federal que admitia a provisão contábil como base suficiente para a multa. “É relativamente comum que empresas reconheçam contabilmente valores relacionados a tributos ainda não recolhidos, contingências fiscais ou obrigações que estão sendo discutidas administrativa ou judicialmente. Esse registro é importante para demonstrar sua situação patrimonial e financeira, mas não autoriza automaticamente a aplicação da multa prevista na legislação”, diz Agenor.

Limite à multa não é sinal verde

O advogado alerta que a decisão limita a multa, mas não libera a distribuição. “O julgamento não declarou que toda empresa com dívida tributária está livre para distribuir lucros. Pelo contrário, o STF reconheceu a constitucionalidade das restrições previstas na legislação”, destaca. Antes de pagar os sócios, a orientação é verificar se há débitos inscritos, processos em andamento, parcelamentos, depósitos ou garantias, além de conferir o lucro efetivamente apurado e a deliberação societária.

Para quem quer saber quando a multa de 50% pode ser cobrada, a resposta está nas três condições fixadas pelo Supremo. Se faltar uma delas, a penalidade examinada na ADI não se aplica. Se as três estiverem presentes, a distribuição pode custar até metade do valor pago, dentro dos limites legais.