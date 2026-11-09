Estado que mais alfabetiza no país recebe bibliotecas do Caixinha de Emoções

O Ceará é o estado brasileiro com o maior índice de alfabetização infantil, posição que mantém pelo terceiro ano seguido. Em 2025, 84% das crianças das redes públicas sabiam ler e escrever ao fim do 2º ano do ensino fundamental, segundo o Indicador Criança Alfabetizada, do MEC e do Inep. A média do país ficou em 66%.

É nesse estado que o projeto “Caixinha de Emoções”, do Projeto Ciranda do Saber , montou bibliotecas em quatro instituições. A ideia parte de uma etapa que vem depois da alfabetização: transformar quem aprendeu a ler em leitor, com livros por perto.

Do aprender a ler ao gostar de ler

Receberam o projeto a EM Padre Arimateia Diniz, a EM Raimundo Soares de Souza, a Associação Escola de Música de São Gonçalo do Amarante e a Biblioteca Pública Municipal Professora Isolda Barbosa. A ação alcança cerca de 610 crianças e cerca de 150 profissionais da educação.

As bibliotecas chegaram com sessões de contação de histórias. O guia foi “Dentro de Mim”, livro bilíngue em português e tupi-guarani escrito por Meire Nascimento, idealizadora do Projeto Ciranda do Saber. Pelas histórias, as crianças aprenderam, de forma leve, a reconhecer e a gerir as próprias emoções. Assim, a mesma atividade junta incentivo à leitura, educação emocional e contato com a língua indígena.

Os livros ficaram nas instituições. Depois das primeiras sessões, os profissionais da educação seguem usando o acervo no dia a dia com os alunos.

O que dizem as escolas

A avaliação foi direta na EM Padre Arimateia Diniz. “Nota 10 para esse projeto”, resume a coordenadora pedagógica Fernanda Almeida. Diogo de Castro, diretor da Associação Escola de Música de São Gonçalo do Amarante, considera que “é um projeto de grande importância para o desenvolvimento das crianças”.

Na EM Raimundo Soares de Souza, a coordenadora Elizangela Alcântara fala em vontade de seguir: “Houve felicidade e satisfação pela vinda do projeto, além do desejo de continuidade para contemplar ainda mais crianças”.

Para Meire Nascimento, ler é também aprender a cuidar. “Uma criança que aprende a dar nome ao que sente aprende também a cuidar de si e do outro. Quando o livro chega perto de casa, essa descoberta deixa de ser privilégio e passa a ser direito”, afirma.

Para seguir crescendo

O Caixinha de Emoções foi viabilizado pela Lei Rouanet, que permite às empresas tributadas pelo lucro real direcionar até 4% do Imposto de Renda devido a projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. Em 2025, a captação pela lei somou R$ 3,41 bilhões, o maior volume desde a criação do mecanismo e alta de 12,1% sobre 2024, segundo o ministério.

Um estudo da FGV (Fundação Getulio Vargas), encomendado pelo Ministério da Cultura e divulgado em janeiro, estimou que cada R$ 1 aplicado em projetos da lei gerou R$ 7,59 para a economia e a sociedade em 2024, somando efeitos diretos e indiretos. O mesmo levantamento mostrou que 85,47% dos fornecedores e prestadores de serviço contratados pelos projetos são micro e pequenas empresas.

A proposta do Projeto Ciranda do Saber é ampliar o acesso à leitura e criar espaços de convivência com os livros, sobretudo em comunidades com pouca estrutura de leitura.

No estado que mais alfabetiza no país, o projeto aposta no passo seguinte, que é manter o livro ao alcance das crianças. A partir dessa experiência, o Projeto Ciranda do Saber procura novos parceiros para levar o formato a outras escolas, bibliotecas e comunidades.

O “Caixinha de Emoções” é patrocinado pela TAG, Transportadora Associada de Gás, e tem realização do Projeto Ciranda do Saber, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da Lei Rouanet.