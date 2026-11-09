Atendimento pelo WhatsApp com IA chega à rotina das pequenas empresas

O WhatsApp virou ferramenta de trabalho para a maioria dos pequenos negócios do país, e agora a IA (inteligência artificial) começa a assumir parte do atendimento feito por ali. Segundo a pesquisa TIC Empresas 2025, do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), ligado ao NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram são usados por 79% das pequenas empresas brasileiras.

Para tirar esse canal do isolamento, a MultiMedia Tecnologia , empresa de Fortaleza (CE) do Grupo Multys, criou o Mult360, plataforma que liga o atendimento pelo WhatsApp aos módulos de RH, gestão fiscal e indicadores, com a IA automatizando processos.

Quando o WhatsApp fica separado de tudo

Em muitas empresas, o aplicativo funciona como um canal à parte. O cliente pergunta sobre um pedido, e a resposta está no sistema de vendas. Quer saber de um pagamento, e a informação está em outro programa ou numa planilha. Quem atende acaba fazendo a ponte entre ferramentas que não se comunicam.

Essa sobrecarga apareceu em escuta qualitativa feita pela Meta Pesquisa de Opinião para o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), divulgada em junho de 2026. Os empreendedores contaram que responder clientes no WhatsApp, controlar estoque, acompanhar pedidos e cuidar do financeiro ainda ocupam boa parte do seu tempo.

Como funciona a automação no Mult360

No Mult360, o atendimento pelo WhatsApp fica integrado aos outros módulos da plataforma, e os dados circulam entre eles em tempo real. A IA passa a automatizar tarefas que antes tomavam tempo da equipe, do atendimento à gestão fiscal, o que diminui o retrabalho. Para o gestor, os números da empresa aparecem reunidos em dashboards de indicadores.

A implantação fica a cargo da própria equipe da MultiMedia, que entra na operação de cada cliente para personalizar a plataforma de acordo com a realidade do negócio.

Quem conhece a rotina de uma pequena empresa reconhece o problema descrito por Brendo de Sousa Alves , fundador e diretor operacional da MultiMedia Tecnologia. “Grande parte das pequenas e médias empresas já tenta se organizar com dois, três sistemas diferentes, planilha e WhatsApp separado, e isso cansa, atrasa e custa caro. A gente decidiu resolver esse problema de verdade: trazer, para quem não tem orçamento de grande empresa, uma plataforma única, com inteligência artificial embarcada, que cuida do fiscal, do RH, dos indicadores e do atendimento, tudo dentro da operação do cliente”, afirma.

Solução de empresa grande no orçamento da pequena

Até pouco tempo, esse tipo de solução integrada ficava restrito a companhias de grande porte, com dinheiro para sistemas robustos e equipe de TI própria. A MultiMedia adaptou o modelo ao orçamento das pequenas e médias empresas e hoje tem centenas de empresas usando suas soluções, entre indústrias, distribuidoras, concessionárias e redes de lojas, em vários estados.

Para automatizar o atendimento no WhatsApp sem criar mais um sistema isolado, a saída adotada pela MultiMedia é conectar o aplicativo ao restante da gestão. Dessa forma, o atendimento passa a funcionar na mesma estrutura em que estão o fiscal, o RH e os indicadores da empresa, com a IA cuidando das tarefas repetitivas.

Sobre a MultiMedia Tecnologia

A MultiMedia Tecnologia é uma empresa de tecnologia sediada em Fortaleza (CE), com escritórios em Caucaia e Maracanaú, e parte do Grupo Multys. Com seis anos de atuação no mercado de sistemas de gestão e suporte de TI, desenvolve seu próprio ecossistema de soluções, entre elas o MultGestor (ERP), o MultCRM e o Mult360, e atende centenas de empresas em vários estados, levando a pequenas e médias empresas uma tecnologia antes restrita a grandes negócios.