Maquininha com menor taxa: por que o número do anúncio não basta na escolha

Na hora de escolher uma maquininha com menor taxa , o percentual em destaque no anúncio é o que chama atenção primeiro. Esse número é o da promoção de entrada. Em levantamento feito em 5 de novembro de 2026 nos sites oficiais das principais maquininhas, a modoPAG encontrou taxas promocionais de 0,57% a 0,74% no débito e no crédito à vista e de 7,97% a 8,99% no parcelado em 12 vezes, válidas por 30 dias ou até R$ 5 mil em vendas, o que vier primeiro.

Depois desse período, entra a taxa cheia, e é ela que o lojista vai pagar na maior parte do tempo. O levantamento considerou as taxas para Visa e Mastercard, nos planos de entrada sem mensalidade, consultadas nas páginas e simuladores oficiais em 05/11/2026, e apresenta os resultados em faixas, sem identificar empresas.

A taxa que fica depois da promoção

Para quem vende até R$ 3 mil por mês, as taxas encontradas depois da promoção ficaram entre 1,69% e 2,39% no débito, entre 3,86% e 4,99% no crédito à vista e entre 20,39% e 22,59% no 12x. No parcelado, a taxa fica cerca de 2,5 vezes maior do que a promocional.

Quem fatura cerca de R$ 10 mil por mês encontrou faixas de 1,32% a 1,44% no débito, de 3,15% a 3,37% no crédito à vista e de 12,35% a 13,27% no 12x. Nesse caso, o limite de R$ 5 mil é atingido na metade do primeiro mês, e a promoção dura cerca de 15 dias.

Como comparar de um jeito simples

A comparação justa usa a taxa de depois. O lojista separa quanto vende no mês em débito, crédito à vista e parcelado e aplica sobre cada parte a taxa cheia de cada maquininha. A soma mostra quanto cada opção custa de verdade. Assim, duas maquininhas com o mesmo percentual no anúncio podem ter custos bem diferentes a partir do segundo mês.

O levantamento fez essa conta com 30% das vendas no débito, 50% no crédito à vista e 20% no 12x. Para quem vende R$ 3 mil por mês, as taxas vão de cerca de R$ 62 na promoção para cerca de R$ 200 depois. Com R$ 10 mil de faturamento, o custo seria de cerca de R$ 208 nas taxas promocionais e chega a R$ 457 com as taxas cheias, cerca de R$ 3 mil a mais por ano.

O parcelado pesa nessa comparação. No segundo trimestre de 2026, compras em sete parcelas ou mais responderam por 16,4% do valor movimentado no crédito, segundo o Banco Central.

Outra referência útil é a MDR (taxa de desconto cobrada do lojista em cada venda com cartão) média publicada pelo Banco Central, que ficou em 2,11% no crédito e 1,06% no débito no primeiro semestre de 2026. Esse número reúne as vendas com cartão de todo o mercado, então serve para ter uma ideia geral, e não substitui a taxa do plano que o pequeno lojista vai contratar.

O que perguntar antes de escolher

“Taxa promocional tem prazo. Antes de contratar, pergunte qual será a taxa depois do primeiro mês e só aceite se a resposta vier em número, publicada e sem letra miúda”, aconselha Vitor Melo, criador do canal Máquina de Cartão Boa, que analisa maquininhas desde 2018, e fundador e CEO da modoPAG , que atende mais de 20 mil empresários e já transacionou mais de R$ 200 milhões.

Na prática, vale perguntar por quanto tempo vale o desconto, qual limite de vendas encerra a promoção, qual taxa será cobrada depois em cada modalidade e número de parcelas, se ela muda entre CPF e CNPJ e onde essas condições estão publicadas.

As taxas de maquininha acompanham a Selic e podem mudar com o tempo, e as faixas citadas são as publicadas nos sites oficiais em 5 de novembro de 2026. Para achar a maquininha com menor taxa para o seu negócio, a comparação deve ser feita com a taxa que vale depois da promoção, aplicada às suas próprias vendas.