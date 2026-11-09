Dicas para dirigir pela Toscana sem cair em roubada

Explorar a Toscana de carro é um dos programas mais desejados por quem viaja para a Itália, mas também um dos que mais dá errado sem planejamento. A SuaGuia , agência especializada em viagens sob medida para a Itália, reuniu os erros mais comuns.

Fuja de agosto

Em agosto, os italianos saem de férias e boa parte do comércio dos vilarejos menores fecha. O período entre abril e junho e entre setembro e outubro costuma ser mais tranquilo e agradável.

“A maioria dos problemas de quem monta o roteiro sozinho não é falta de vontade, é falta de informação. Uma multa de ZTL ou um hotel mal localizado transformam uma viagem dos sonhos em dor de cabeça”, diz Lucas Gonçalves, sócio e cofundador da SuaGuia.

Fique de olho nas ZTL

As zonas de trânsito limitado, presentes em cidades como Florença, Siena e San Gimignano, multam quem entra de carro sem autorização. O valor, entre 100 e 200 euros, costuma chegar só semanas depois.

Documento que ninguém pode esquecer

Para alugar e dirigir na Itália, o turista brasileiro precisa da Permissão Internacional para Dirigir (PID), emitida pelo Detran, além da carteira de motorista nacional válida e de um cartão de crédito internacional no nome do condutor.

Perguntas frequentes

Dá pra alugar carro só com a carteira de motorista brasileira?

Não. É preciso apresentar também a Permissão Internacional para Dirigir (PID), solicitada no Detran antes da viagem.

Vale a pena alugar um carro grande para viajar em grupo?

Não necessariamente. Ruas estreitas e vagas de estacionamento apertadas tornam carros menores mais práticos na região.