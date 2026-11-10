Rede de clínicas femininas do Paraná reinaugura unidade em Guarulhos

Outubro marcou a reinauguração da unidade de Guarulhos da Mulherez , rede de clínicas especializada em saúde, estética e bem-estar feminino que nasceu há dez anos em Cianorte, no noroeste do Paraná. A clínica reabriu no mesmo endereço e agora tem na direção a própria fundadora da marca, a ginecologista Mirelle Ossipi Ruivo .

A reabertura acontece no ano em que a rede completa uma década e amplia sua presença no Estado de São Paulo. Além de Guarulhos, a Mulherez prepara uma clínica no Itaim Bibi, bairro da zona sul da capital paulista que concentra empresas, consultórios e serviços especializados, com inauguração prevista para o início de 2027.

Gestão de perto

A principal mudança está no comando. Com a reinauguração, Mirelle passa a acompanhar diretamente o dia a dia da unidade, com atenção à qualificação da equipe, à organização dos serviços e à consolidação do modelo de atendimento da rede.

“Assumir a direção da unidade de Guarulhos é uma oportunidade de estar ainda mais próxima das pacientes e da operação. Queremos oferecer um espaço onde a mulher encontre diferentes possibilidades de cuidado, com profissionais preparados para compreender suas necessidades e respeitar sua individualidade”, afirma Mirelle .

Cuidados para cada fase da vida

Assim como nas outras unidades, a clínica de Guarulhos junta em um só lugar saúde ginecológica, medicina estética e regenerativa, procedimentos cirúrgicos e tratamentos pensados para as necessidades da mulher em diferentes fases da vida. Cada cuidado é indicado a partir da avaliação individualizada da paciente.

Na lista de procedimentos estão a ninfoplastia, cirurgia íntima feminina voltada à redução ou remodelação dos pequenos lábios, a blefaroplastia a laser, feita na região das pálpebras, e a cervicoplastia, que trata o contorno e o rejuvenescimento do pescoço. A clínica também oferece tratamentos a laser e procedimentos estéticos e regenerativos.

Dez anos de rede

Guarulhos faz parte de uma rede que começou com uma única clínica em Cianorte e hoje também tem unidades em Maringá e Umuarama, no Paraná, e em Jequié, na Bahia, recentemente inaugurada. Para chegar a outras cidades, a marca adotou o modelo de franquias, com apoio ao franqueado desde a implantação da clínica.

“Começamos em Cianorte, com um projeto construído com muito cuidado e dedicação. Ao longo desses dez anos, muitas mulheres fizeram parte dessa história e contribuíram para o que a Mulherez se tornou. Ver a rede crescer e chegar a outras regiões do Brasil é uma conquista muito significativa”, conta a fundadora.

O crescimento acompanha o bom momento do setor. De acordo com a Pesquisa Trimestral de Desempenho da ABF (Associação Brasileira de Franchising), as redes de Saúde, Beleza e Bem-Estar faturaram R$ 21,1 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 15,2% em relação ao mesmo período de 2025.