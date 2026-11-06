Dermatologista em Belo Horizonte (BH): a beleza que nasce de dentro

Essence Health inaugura em Belo Horizonte um centro de medicina regenerativa que une exossomos autólogos, Glowtox, peptídeos e lasers à medicina funcional. A proposta é simples de dizer e difícil de fazer: tratar a pele junto com o organismo inteiro.

Quando a pele conta o que acontece por dentro

Quem atende pessoas com mais de 40 anos, principalmente mulheres, conhece bem esta história. A paciente chega com uma lista de procedimentos já feitos, cremes caros na bolsa e uma frase que se repete no consultório: “eu faço tudo certo, mas não vejo o resultado que esperava”.

Na maioria das vezes, o problema não está no procedimento. Está no solo onde ele foi aplicado. Uma pele que recebe pouco ferro, pouca vitamina D e pouco zinco, e que convive com estrogênio em queda e cortisol alto, responde mal a qualquer estímulo. O laser é bom, o injetável é bom, mas o corpo não tem matéria-prima para reconstruir.

Foi pensando nessa paciente que a Essence Health montou seu novo centro de medicina regenerativa. A ideia não é ter mais uma sala de estética. É fazer com que a pele e o organismo sejam tratados como o que realmente são: uma coisa só.

Primeiro, o solo

Na medicina funcional, a gente costuma usar uma imagem do campo: não adianta plantar boa semente em terra pobre. O corpo funciona do mesmo jeito. Antes de pensar em colágeno novo, é preciso garantir que o organismo tenha condições de produzi-lo.

Por isso, os tratamentos na Essence Health começam pela base. A paciente passa por uma investigação detalhada de micronutrientes, hormônios, inflamação, intestino e metabolismo. Olhamos para tireoide, estrogênio, progesterona, testosterona, insulina e cortisol, porque cada um deles interfere diretamente na espessura, na hidratação e na capacidade de regeneração da pele.

Com esse mapa em mãos, corrigimos o que está faltando. Às vezes é reposição de vitaminas e minerais por via oral ou injetável. Às vezes é ajuste hormonal, mudança alimentar, sono e manejo do estresse. É o que chamamos de adequação do solo biológico. Parece um trabalho silencioso, e é. Mas é ele que faz o resto funcionar.

O que chega de novo

Com o terreno preparado, entra a medicina regenerativa. O novo centro reúne terapias ainda pouco encontradas no Brasil, sobretudo quando usadas em conjunto.

Exossomos autólogos. Os exossomos são pequenas vesículas que as células usam para se comunicar. Eles carregam sinais que orientam reparo, renovação e controle da inflamação. Na versão autóloga, o material vem do próprio paciente, o que torna o tratamento mais personalizado. É uma tecnologia ainda pouco difundida no país.

Peptídeos. São pequenas cadeias de aminoácidos que funcionam como mensageiros biológicos. Bem indicados, ajudam a estimular colágeno, acelerar a recuperação dos tecidos e dar suporte à pele de dentro para fora.

Lasers regenerativos e fotobiomodulação. Os lasers, ablativos e não ablativos, provocam uma renovação controlada da pele. A fotobiomodulação usa luz em comprimentos de onda específicos para estimular a energia das células e reduzir a inflamação. Combinados, encurtam a recuperação e potencializam a resposta ao tratamento.

Ozonioterapia. Utilizada como terapia complementar, com foco em oxigenação dos tecidos e modulação inflamatória.

Injetáveis de nova geração. A sala de injetáveis reúne os bioestimuladores e ativos regenerativos mais modernos, além da reposição endovenosa de micronutrientes.

Glowtox. Uma evolução do uso tradicional da toxina botulínica. Em vez de apenas relaxar o músculo, a técnica trabalha a qualidade da pele, devolvendo viço e textura, com ação muscular mais suave. O rosto continua expressivo, só que descansado.

Junto com o que já é consagrado

Novidade sozinha não basta. O centro regenerativo trabalha lado a lado com tecnologias que têm anos de uso e estudo por trás.

O ultrassom macro e microfocado alcança camadas profundas da pele e da musculatura de sustentação, promovendo firmeza e efeito lifting sem cortes. A radiofrequência de última geração aquece os tecidos de forma controlada e estimula a produção de colágeno. Já a estimulação eletromagnética de alta intensidade atua no músculo, ajudando a definir e fortalecer regiões como abdome, braços e glúteos.

A frente de dermatologia e procedimentos estéticos é conduzida pela Dra. Kenya Gandra (CRM-MG 54442 / RQE 46478), dermatologista em Belo Horizonte , que integra a avaliação da pele ao plano funcional de cada paciente.

Quando essas tecnologias encontram um organismo bem nutrido e uma pele preparada com terapias regenerativas, a resposta costuma ser melhor e com aspecto mais natural.

Por que juntar tudo isso

A lógica é a de uma construção. A medicina funcional prepara a fundação: nutrientes, hormônios e inflamação sob controle. As terapias regenerativas ensinam as células a se renovar. E as tecnologias consagradas dão estrutura, firmeza e contorno.

Cada etapa isolada já tem valor. Juntas, conversam entre si. Uma paciente com ferritina adequada e hormônios equilibrados costuma cicatrizar melhor depois de um laser. Uma pele tratada com exossomos tende a responder melhor ao ultrassom microfocado. É esse encadeamento que dá sentido ao plano.

Na prática, cada paciente recebe um protocolo montado para ela, com acompanhamento médico do início ao fim. Ninguém sai com um pacote pronto. Os resultados variam de pessoa para pessoa, e é justamente por isso que a avaliação inicial é tão cuidadosa.

Envelhecer de outro jeito

Não se trata somente de parar o tempo. Trata-se de envelhecer com energia, com a pele firme e com a sensação de que o corpo está respondendo. Depois de mais de vinte anos de medicina, a convicção que fica é que beleza sustentável é consequência de saúde, e não o contrário.

O novo centro de medicina regenerativa da Essence Health nasce dessa convicção. Cuidar de dentro para fora deixou de ser uma frase bonita e virou método.

Dr. Vinicius de Andrade é médico (CRM-MG 42.984), com formação em clínica médica, nefrologia, medicina esportiva e nutrologia, e especialização em medicina funcional pela A4M e pelo IFM. É fundador da Essence Health, em Belo Horizonte, e autor do livro A Hierarquia Hormonal. Instagram: @dr.viniciusdeandrade

Dra. Kenya Gandra é médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (CRM-MG 54442 / RQE 46478) e tem como missão trazer beleza e naturalidade aos procedimentos estéticos, com foco no gerenciamento do envelhecimento.