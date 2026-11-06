Com o Oticon Zeal, chamadas e música chegam direto ao ouvido por Bluetooth

Atender o celular, ouvir música ou acompanhar a TV sem fio nenhum e sem que ninguém perceba o aparelho no ouvido. É o que oferece o Oticon Zeal, modelo que chegou à SONORITÀ Aparelhos Auditivos , em Belo Horizonte, e que é visto como uma revolução nos aparelhos auditivos intracanal por juntar conectividade completa a um formato quase invisível.

Do celular para o ouvido

O Zeal usa a tecnologia Bluetooth LE Audio para transmitir chamadas, reuniões, músicas e o som da TV ou do tablet diretamente para o aparelho. As ligações funcionam no modo mãos-livres, sem precisar tirar o celular do bolso. A conexão é mantida por uma antena de acoplamento cutâneo com novo design, posicionada na parte de trás do dispositivo.

Essa antena faz três trabalhos ao mesmo tempo: é a antena sem fio, o fio de remoção e o filamento que ajuda a manter o aparelho no lugar. Quanto mais contato ela tem com o ouvido, melhor fica a transmissão.

Aviso de estação e show no aparelho

Outro recurso é o Auracast, que permite ouvir transmissões em espaços públicos, como anúncios em estações de trem, áudios de museus e shows, direto no aparelho auditivo, sempre que o local oferecer esse sinal.

Ajustes pelo app e pelo toque

Volume e preferências de audição podem ser controlados pelo aplicativo Oticon Companion, sem chamar atenção. No próprio aparelho, um controle por toque otimizado facilita o manuseio no dia a dia.

Som inteligente e bateria para o dia

Por trás da conexão está um processamento de som com inteligência artificial de segunda geração, sempre ativo, que deixa a fala mais clara mesmo em lugares barulhentos. A bateria recarregável dura até 20 horas, segundo a fabricante, e o SmartCharger portátil permite recarregar em qualquer lugar. Tudo isso cabe num corpo compacto, com proteção IP68 contra umidade e poeira, graças à fabricação por encapsulamento.

Os recursos chegam num momento em que ouvir bem vira preocupação de cada vez mais gente. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 2,5 bilhões de pessoas devem ter algum grau de perda auditiva até 2050.

No Brasil, o Censo Demográfico 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) identificou 2,6 milhões de pessoas com muita dificuldade para ouvir ou que não conseguem ouvir de modo algum, mesmo usando aparelho.

Como ele cabe no ouvido

O segredo do tamanho está na fabricação por encapsulamento. Em vez de montar uma capa e encaixar as peças dentro dela, a Oticon organiza primeiro os componentes internos e depois forma a camada externa em volta deles. O resultado é um aparelho compacto, na cor preta, pensado para ficar escondido no canal auditivo.

Teste antes de comprar

Na SONORITÀ, a avaliação auditiva e o teste do aparelho são gratuitos, e há opção de adaptação no mesmo dia. O Zeal é indicado principalmente para perdas leves a moderadas, e a avaliação mostra se ele é a escolha certa.

A adaptação pode começar com o domo, uma ponteira flexível de tamanho padrão, que permite sair usando o aparelho no mesmo dia. Quem precisa de mais precisão pode optar por um molde do tipo Micro, feito sob medida. A fabricante, Oticon, tem mais de 120 anos de mercado.