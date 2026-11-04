Dá pra visitar o Vaticano sem enfrentar fila e sem multidão

Quem já enfrentou fila para entrar nos Museus do Vaticano sabe como o lugar fica cheio durante o dia. A SuaGuia , agência especializada em viagens sob medida para a Itália, oferece uma alternativa: visitar o espaço fora do horário normal.

Como funciona

Os museus fecham às 18h e esvaziam por volta das 20h. Entre abril e outubro, é possível reservar acesso nesse intervalo, quando o grupo de visitantes é bem menor do que durante o dia. Em 2024, o complexo recebeu 6,82 milhões de visitantes ao todo, o segundo museu mais visitado do mundo, atrás apenas do Louvre, o que dá uma ideia de como o espaço costuma estar cheio durante o horário normal.

“Transparência não é abrir mão do nosso valor. É mostrar, com clareza, o que conseguimos entregar e por quê. Quanto mais a gente abre, mais forte se torna a confiança.”, diz Eduardo Moreira, cofundador da SuaGuia.

Outros acessos exclusivos na Itália

Roma também tem um restaurante japonês reconhecido pelo Guia Michelin, o Sushisen, uma opção que foge do circuito tradicional da cidade.

Perguntas frequentes

Dá pra visitar o Vaticano fora do horário comercial o ano todo?

O acesso privativo se concentra principalmente entre abril e outubro, período de alta temporada.

Esse tipo de experiência é comum entre agências de viagem?

Ainda é um diferencial: segundo a Braztoa, 52% das operadoras associadas relataram crescimento específico em produtos personalizados no primeiro semestre deste ano, sinal de que a demanda por esse tipo de acesso está em alta.