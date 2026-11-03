Orçamento da oficina pelo WhatsApp: o jeito certo de mandar e de aprovar

O cliente deixa o carro de manhã e, antes do almoço, o celular apita: chegou o orçamento da oficina. Pelo WhatsApp, a conversa é rápida, mas também é onde muita aprovação empaca. Um áudio de três minutos cheio de termo técnico ou a foto de um papel amassado com o valor total geram mais dúvida do que resposta. Mandar orçamento de oficina pelo WhatsApp funciona bem, desde que a mensagem traga o que o cliente precisa para decidir.

Richard de Jesus, cofundador e CEO da RepareCar , sistema de gestão para oficinas mecânicas, aponta o motivo de tanta trava: “O cliente não desconfia da oficina porque quer. Ele desconfia porque não vê o que está acontecendo com o carro dele. Quando a oficina mostra, a conversa muda.”

O que não pode faltar na mensagem

O Código de Defesa do Consumidor já dá o roteiro. Pelo artigo 40, o orçamento precisa mostrar separadamente quanto custa a mão de obra e quanto custam as peças e materiais, além de dizer como e quando pagar, quando o serviço começa e quando termina. Salvo combinação diferente, ele vale por 10 dias a partir do recebimento.

No celular, isso vira uma mensagem organizada: cada peça com seu valor, cada serviço com seu preço, o prazo de entrega e a forma de pagamento. Nada de “tudo fica X reais”. Quando o cliente enxerga item por item, consegue decidir o que faz agora e o que pode esperar, e a oficina não perde o serviço inteiro por causa de um item que assustou.

Foto vale mais que áudio

Explicar defeito por áudio raramente convence. A imagem resolve. “Uma foto da peça gasta ao lado da nova explica mais do que dez minutos de termo técnico no telefone”, compara o executivo.

A foto também protege a oficina. Se o cliente questionar depois, a imagem do que foi encontrado está registrada na conversa e no sistema. E ainda ajuda quem decide junto: muita gente mostra o orçamento para alguém da família antes de aprovar, e uma foto clara poupa explicação de segunda mão.

Aprovação com registro

O último passo é o mais esquecido: guardar o sim. Pelo Código de Defesa do Consumidor, executar serviço sem orçamento prévio e sem autorização expressa do consumidor é prática abusiva (art. 39, VI). Um “pode fazer” perdido no meio de cinquenta mensagens não ajuda ninguém numa discussão futura. O ideal é que a aprovação fique registrada junto do orçamento, com data e hora.

E se aparecer coisa nova no meio do serviço? Pelo Código de Defesa do Consumidor, o orçamento aprovado obriga os dois lados e só muda com nova negociação. Na prática, isso quer dizer mandar outra mensagem, com a foto do que foi encontrado e o valor do item extra, e esperar um novo sim antes de continuar.

Na RepareCar, o orçamento sai do sistema com fotos, valores separados e um resumo, e o cliente aprova tocando num botão. O aceite fica gravado e o carro entra automaticamente na fila de execução, sem que alguém precise copiar a resposta do celular para outro lugar.

O WhatsApp já faz parte da rotina dos pequenos negócios: segundo a pesquisa Maturidade Digital 2025, do Sebrae com a ABDI, 45,2% deles usam atendimento automatizado, como respostas automáticas no aplicativo. Para a oficina, o ganho está em usar o canal com método, e não só como telefone.

Quando o IQA e a Ipsos perguntaram a donos de carro como escolhem a oficina, em pesquisa divulgada em outubro de 2026, a confiança venceu com 33%, e o preço ficou em 8%. Orçamento claro é uma forma prática de mostrar essa confiança.

Resumindo: o jeito certo de mandar orçamento de oficina pelo WhatsApp é com itens separados, foto do que foi encontrado, prazo e validade escritos e um sim registrado. O resto da conversa fica bem mais leve.