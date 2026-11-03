Mestrado americano sem sair do Brasil: como funciona a formação online em ABA

Fazer um mestrado de uma universidade dos Estados Unidos sem mudar de país, sem largar o trabalho e estudando em português já é uma possibilidade para quem atua com ABA (Análise do Comportamento Aplicada). O Master of Science in Applied Behavior Analysis da Greenfort University (GFU) é 100% online e chega aos profissionais brasileiros pela cooperação acadêmica com a ABAEDU , instituto da Faculdade Península.

Além do português, o curso tem oferta em espanhol e inglês, com expansão prevista para o árabe. Na prática, o aluno conquista um diploma emitido por uma instituição americana enquanto segue com a rotina profissional no Brasil.

Quem já fez a pós não começa do zero

Um dos pontos que mais pesam na decisão é o aproveitamento de estudos anteriores. A Greenfort analisou os conteúdos da Pós-graduação em ABA da ABAEDU e reconheceu equivalência para parte da formação. Assim, alunos e egressos elegíveis aproveitam os créditos correspondentes e cursam só as disciplinas que faltam, sem abrir mão da especialização concluída aqui.

Para quem ainda está na pós, dá para enxergar a formação como uma sequência: primeiro a especialização, depois o mestrado e, conforme o objetivo de cada um, a certificação internacional.

O que se estuda

O mestrado tem 40 créditos acadêmicos, entre currículo central e eletivas. Em Métodos de Pesquisa, o aluno trabalha mensuração comportamental, delineamentos de sujeito único, coleta e análise de dados. Em Análise Conceitual, aprofunda os fundamentos filosóficos e teóricos da ciência do comportamento. Já as disciplinas aplicadas levam esse conhecimento para a avaliação, o planejamento de intervenções e a tomada de decisão orientada por dados, com estudos de caso ao longo do curso.

Foi esse tipo de aprofundamento que o professor Daiton buscou ao escolher uma formação internacional. “Eu buscava uma formação que fosse além da transmissão de conteúdos teóricos, que me ajudasse a desenvolver raciocínio clínico e a aplicar os princípios da ABA na prática profissional. O mestrado ampliou minha capacidade de analisar casos, tomar decisões e compreender de forma mais aprofundada os princípios que orientam a intervenção comportamental”, afirma.

Professores de vários países

O corpo docente reúne profissionais com trajetória acadêmica e prática em diferentes países. Entre eles estão Mariela Feldman, EdD, QBA e BCBA, Chair do International Development Committee da QABA Credentialing Board; Juliana Aguilar, BCBA-D, diretora dos programas de ABA da Purdue University; e Matthew Edelstein, BCBA-D, psicólogo clínico e professor na Johns Hopkins Medicine.

Por que a procura cresce

A busca por formação avançada acompanha a demanda por atendimento. O Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) identificou pela primeira vez 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) no Brasil, 1,2% da população. Nos planos de saúde, estudo da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) mostra que a fatia de beneficiários de até 15 anos com ao menos um atendimento de profissionais ligados ao tratamento continuado de TEA e de outros transtornos do neurodesenvolvimento subiu de 5,24% em 2019 para 9,41% em 2023.

A psicóloga e analista do comportamento Daniela Landim, certificada BCBA, QBA e IBA, lembra que o cenário era outro quando fez o mestrado. “Quando decidi fazer mestrado, eu sabia o que queria. Meu objetivo não era seguir uma carreira acadêmica no Brasil, mas avançar nas certificações internacionais em ABA. Naquele momento, o acesso era muito mais difícil e o investimento foi alto. Hoje existem possibilidades que eu não tive”, conta.

Para quem quer fazer um mestrado americano sem sair do Brasil, o caminho na ABA passa por um programa online, com aulas em português, que cabe na rotina de trabalho e, para egressos elegíveis da ABAEDU, aproveita parte da pós já concluída.

Conheça o mestrado

A ABAEDU disponibiliza informações sobre o Master of Science in Applied Behavior Analysis da Greenfort University, incluindo currículo, corpo docente, modalidade, relação com certificações internacionais e aproveitamento de créditos para alunos e egressos elegíveis da Pós-graduação em ABA.

CONHEÇA O MESTRADO AMERICANO EM ABA