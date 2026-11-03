Engetron apresenta soluções para garantir a continuidade das operações industriais no ENA 26

A Engetron, empresa brasileira líder em fabricação de UPS IoT, apresentará seu portfólio de UPSs e racks durante o Encontro Nacional de Automação – ENA 26, que acontece nos dias 4 e 5 de novembro, no Expominas, em Belo Horizonte (MG). As soluções da empresa atendem às crescentes demandas da automação e da inteligência artificial (IA) nos processos industriais, oferecendo maior capacidade de monitoramento, flexibilidade e proteção contra instabilidades elétricas.

“Conforme as indústrias incorporam novas tecnologias, cresce também a necessidade de uma infraestrutura energética capaz de acompanhar diferentes exigências e garantir a estabilidade dos processos”, afirma Aluízio Ábdom, Diretor Comercial e de Marketing da Engetron. Segundo o executivo, a combinação de eficiência, gerenciamento inteligente e escalabilidade é essencial para reduzir riscos de interrupções e acompanhar a evolução das operações. “Nossas soluções atendem desde equipamentos de menor porte até ambientes de missão crítica, oferecendo segurança e flexibilidade para diferentes aplicações industriais”, diz.

Durante os dois dias do ENA 26, executivos da Engetron estarão disponíveis no estande da companhia (nº 63 e 64) para discutir as principais tendências do mercado de automação industrial. Os visitantes do evento também poderão conhecer as soluções da empresa para o setor:

UPS Double Way Monofásico Monolítico: com tecnologia de dupla conversão e recursos avançados de gerenciamento, fornece energia contínua e estabilizada para equipamentos sensíveis, reduzindo riscos de interrupções e falhas em processos industriais automatizados.

Rack Modular Plugin: solução trifásica com tecnologia hot-swap, que permite substituir ou adicionar módulos sem interromper o fornecimento de energia. Oferece escalabilidade e redundância, facilitando a manutenção e a expansão da infraestrutura industrial conforme a demanda.

Rack Plugin IP42: combina arquitetura modular e proteção contra partículas sólidas e gotejamento de água, sendo indicado para ambientes industriais exigentes, como mineração e petroquímica. Amplia a segurança da infraestrutura energética e a confiabilidade das operações.

Linha Volt: UPS senoidais com instalação em rack ou torre, alimentação bivolt e troca simplificada de baterias. Oferecem proteção elétrica e flexibilidade de instalação para estações de trabalho e sistemas de apoio à operação industrial, facilitando a manutenção.

Linha Compacta: com transformador isolador, tempo de transferência zero e autonomia expansível, garante energia contínua e de qualidade para servidores, redes e equipamentos sensíveis, ajudando a evitar paradas operacionais e perdas de dados.

UPS SafeServer Power (SPW): silenciosos e com fornecimento de energia senoidal pura, sem tempo de transferência, protegem servidores, estações de trabalho e redes de computadores, contribuindo para a continuidade dos sistemas de TI que apoiam as operações industriais.

O portfólio de UPS da Engetron também conta com integração ao sistema Engetron IoT, que permite o monitoramento remoto e em tempo real dos equipamentos, por meio de aplicativo ou web. A tecnologia inclui o Osciloscópio Virtual, recurso que possibilita analisar eventos e variações elétricas com maior precisão, facilitando diagnósticos e intervenções preventivas para reduzir riscos de interrupções.

Para mais informações, acesse www.engetron.com.br.

Engetron no ENA 26

Data: 4 e 5 de novembro de 2026, das 8h às 20h.

Local: Expominas BH – Av. Amazonas, 6.200 – Gameleira, Belo Horizonte (MG).

Estande: nº 63 e 64