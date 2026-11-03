O que significam os selos do Reclame AQUI exibidos pela Átomo Pay

Quem já consultou uma empresa no Reclame AQUI antes de comprar provavelmente reparou nos selos que aparecem na página. A Átomo Pay , fintech de pagamentos de São José do Rio Preto (SP), exibe dois deles: o RA1000 e o de Empresa Verificada. Eles ajudam a entender por que a empresa recebeu o troféu de Melhores Empresas para o Consumidor 2026 e está entre as 11 indicadas ao Prêmio Reclame AQUI deste ano, na categoria Marketing Digital.

RA1000, a classificação máxima

O RA1000 é a classificação máxima de reputação do Reclame AQUI. No caso da Átomo Pay, o selo vem acompanhado de números que podem ser conferidos na página da empresa no Reclame AQUI . Entre abril e setembro de 2026, a fintech respondeu às 58 reclamações recebidas e resolveu 96,4% delas, bem acima da média de solução de 75% informada pelo site. A nota no período foi 9,3 de 10.

Outro número chama atenção: 83,9% dos consumidores que avaliaram o atendimento disseram que voltariam a fazer negócio com a empresa.

Empresa Verificada, checagem todo mês

O segundo selo funciona de outro jeito. O de Empresa Verificada é concedido a negócios aprovados em uma checagem mensal do Reclame AQUI, ou seja, a verificação se repete mês a mês.

Reputação também conta no prêmio

A reputação é critério de entrada no Prêmio Reclame AQUI, que chega à 16ª edição. Em 2026, mais de 4,9 mil empresas se inscreveram, e só puderam concorrer as que tinham reputação Bom, Ótimo ou RA1000 no momento da avaliação. Cada categoria tem até 15 indicadas, que disputam a votação popular entre 2 de setembro e 5 de novembro. A cerimônia com as vencedoras está marcada para 8 de dezembro.

Os selos importam porque muita gente confere antes de comprar. Em pesquisa com 1.637 usuários do site, feita em junho de 2026, 86% disseram pesquisar a reputação de empresas com as quais ainda não negociaram. Nos pagamentos digitais, 60% dos usuários afirmam ter medo de fraudes e golpes, segundo o Reclame AQUI.

Fundada em 2023, a Átomo Pay oferece checkout, Pix, cartão, boleto, divisão automática de comissões e cobrança recorrente para afiliados, produtores digitais, e-commerces e gestores de tráfego. Em maio, recebeu o título de Melhor Gateway de Pagamento de 2026 no Afiliados Brasil.

Na prática, o RA1000 indica a reputação máxima no Reclame AQUI, e o selo de Empresa Verificada mostra que o negócio passa por checagem mensal. A Átomo Pay reúne os dois.

Sobre a Átomo Pay