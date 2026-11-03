Por que a empresa vende bem e mesmo assim falta dinheiro no fim do mês

A loja está movimentada, os pedidos não param e o faturamento cresce mês após mês. Ainda assim, quando chega a hora de pagar fornecedores, salários e impostos, o dinheiro não fecha. A situação parece contraditória, mas é mais comum do que se imagina e pode ser o começo de uma crise financeira.

Segundo Agenor de Lima Bento , advogado e administrador judicial, o nó está na diferença entre vender, lucrar e ter dinheiro disponível. São três coisas distintas, e confundir uma com a outra leva muito empresário a achar que está tudo bem quando não está.

“O empresário muitas vezes olha para o faturamento e acredita que a empresa está saudável. Mas uma operação pode faturar milhões e, mesmo assim, não ter capacidade de honrar suas obrigações. O primeiro sinal de alerta costuma aparecer no caixa”, diz Bento.

Vender a prazo cobra seu preço

Um dos motivos mais frequentes é a venda a prazo. A empresa entrega o produto ou o serviço hoje e só recebe depois. Enquanto isso, precisa pagar as próprias contas em dia. Se as margens são pequenas, sobra pouco para cobrir esse intervalo.

O problema fica maior quando o negócio precisa financiar prazos longos concedidos aos clientes. Na prática, ele passa a bancar a operação com dinheiro que ainda não entrou no caixa.

Quando crescer piora a situação

Parece estranho, mas vender mais pode aumentar o aperto. Para produzir ou comprar mercadorias, a empresa precisa desembolsar dinheiro antes de receber pelas vendas. Cada novo pedido exige mais capital e, sem esse fôlego, o crescimento vira um risco.

Por isso, faturamento alto não garante saúde financeira. O que mostra se o negócio está bem é a capacidade de transformar as vendas em recursos suficientes para pagar as obrigações e manter tudo funcionando.

Sinais de que o aperto virou problema

Alguns comportamentos indicam que a falta de caixa deixou de ser passageira. Um deles é recorrer a empréstimos novos para pagar dívidas antigas. Outro é ver os fornecedores cortando prazos ou exigindo pagamento adiantado. Também chama atenção quando o dono precisa colocar dinheiro do próprio bolso para fechar as contas com frequência.

“Colocar dinheiro próprio eventualmente pode fazer parte da gestão. O sinal de alerta aparece quando o sócio passa a ser, permanentemente, o financiador de uma operação que não consegue se sustentar”, alerta o especialista.

O cenário geral ajuda a entender o tamanho do desafio. Dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian mostram que 9,2 milhões de empresas estavam com dívidas negativadas em julho de 2026, novo pico da série. As micro e pequenas respondiam por 8,7 milhões desse total.

Como sair do aperto

Para Bento, o primeiro passo é olhar o negócio por mais de um número. Faturamento, margem de lucro, fluxo de caixa, endividamento e capacidade de pagamento precisam ser analisados em conjunto. A partir daí, o empresário consegue decidir se o caminho é renegociar contratos, rever os prazos de venda, reduzir custos ou buscar capital.

Quando a empresa só se mantém com aportes dos sócios, novos empréstimos ou renegociações, segundo o advogado, é preciso avaliar se a falta de caixa é passageira ou se o negócio perdeu a viabilidade, porque as alternativas mudam conforme a resposta.

“O pior momento para procurar ajuda é quando a empresa já não consegue pagar absolutamente ninguém. Quanto antes o empresário identificar que existe um problema estrutural, maior será o número de alternativas disponíveis”, afirma o advogado.

Se a empresa vende bem e mesmo assim falta dinheiro no fim do mês, o ponto que pede atenção é o caixa. Quanto mais cedo esse descompasso for identificado, mais fácil fica corrigir a rota.