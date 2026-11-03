Três cuidados na entrega do certificado digital evitam dor de cabeça depois

Quem usa certificado digital para emitir nota fiscal, entrar no e-CAC ou mandar informações ao eSocial costuma lembrar dele só quando algo dá errado: o token trava, o computador é formatado, a senha some da memória. A boa notícia é que quase todos esses sustos podem ser evitados com uma conversa curta no dia em que o certificado é entregue.

“Quase todos esses casos são evitáveis com uma orientação de dois minutos na entrega: guardar o PUK, fazer o backup do A1, saber o que fazer se o token sumir. O problema é que essa conversa raramente acontece”, afirma Gabriely Duarte, CEO da Certlink , revendedora de certificados digitais com atendimento presencial em Brasília e validação por videoconferência para todo o país.

Cuidado 1: guardar o PUK

Quem usa o modelo A3, em token, digita um PIN para assinar. Depois de algumas tentativas erradas, essa senha é bloqueada. A saída é o PUK, a senha de desbloqueio criada na emissão. O problema aparece quando ele também se perde ou é bloqueado: aí o certificado para de funcionar e é preciso emitir outro.

Cuidado 2: fazer o backup do A1

O A1 é um arquivo instalado no computador. Se a máquina for formatada ou trocada sem uma cópia de segurança feita antes, não existe segunda via, e o jeito é refazer a compra e toda a validação. Com o backup guardado, basta reinstalar o certificado no equipamento novo. Vale lembrar ainda que a senha definida na instalação do A1 não pode ser recuperada, nem pela certificadora nem pela revenda; se ela for esquecida, o caminho também é uma nova emissão.

Cuidado 3: saber o que fazer se o token sumir

Perdeu o token ou ele foi roubado? O certificado precisa ser revogado o quanto antes, para que ninguém assine documentos em nome do dono. Só depois disso se emite um novo.

Também ajuda saber qual tipo de certificado está em uso. O A1 é mais prático e mais barato, mas depende do backup para não se perder numa troca de máquina. O A3, em token ou em nuvem, guarda a chave fora do computador e vale por até dois anos, o que torna o PUK a peça mais importante a guardar.

Muita gente com o mesmo risco

O cuidado vale para um público grande. Segundo o ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), que administra a ICP-Brasil, o país tem 17,1 milhões de certificados ativos, e 10,3 milhões foram emitidos apenas em 2026.

Para Gabriely, a relação com quem vende vale mais do que o momento da compra. “O cliente compra o certificado pensando na emissão, mas a relação de verdade começa depois dela. É no primeiro bloqueio ou na primeira troca de computador que ele descobre se tem a quem ligar”, diz.

Na hora de escolher onde comprar, ajuda perguntar se instalação e reinstalação estão incluídas e se o atendimento responde rápido em época de prazo. Para quem está no Distrito Federal, procurar certificado digital em Brasília com atendimento presencial encurta o caminho; a Certlink atende em Sobradinho e faz a validação por videoconferência para todo o país.

A executiva resume: “O certificado vale de um a dois anos. Nesse período, o cliente troca de computador, esquece senha, contrata um contador novo. Quem vende precisa estar presente nesses momentos, e não só no dia da compra.”

Resumindo, os três cuidados que evitam dor de cabeça com o certificado digital são guardar o PUK, fazer o backup do A1 e saber que, se o token sumir, o primeiro passo é pedir a revogação.