Corretor exclusivo do comprador: entenda como funciona esse atendimento

Na hora de comprar um imóvel, muita gente deixa o contato em vários sites e conversa com corretores diferentes ao mesmo tempo. No mercado de alto padrão de São Paulo, outro formato vem ganhando espaço: o do corretor exclusivo do comprador, que atua como curador da busca. Segundo Marcelo Ribeiro, CEO da Villalobos Imóveis , o modelo é chamado de Property Advisory.

A Villalobos Imóveis trabalha há 13 anos em bairros nobres da capital paulista, como Vila Madalena, Pinheiros, Perdizes, Alto de Pinheiros e Vila Romana, e tem nota 4,9 de 5 no Google, com base em mais de 50 avaliações.

No jeito tradicional de procurar, o mesmo imóvel pode chegar ao comprador por vários corretores, cada um com uma informação sobre preço e condições. O telefone não para, e boa parte das visitas acaba em imóveis que não têm a ver com o que a pessoa queria.

O que esse corretor faz

Tudo começa com uma conversa para definir o perfil do imóvel que o cliente quer. Depois, o consultor vai a campo: pesquisa o mercado, descarta o que não combina e só apresenta as opções que fazem sentido, incluindo imóveis off-market, que não estão anunciados publicamente. O modelo também é conhecido como Single Point of Contact (ponto único de contato), porque o cliente fala com uma pessoa só.

Como esse filtro acontece antes, o comprador não precisa repetir o que procura para cada novo corretor nem atender ligações sobre imóveis que não pediu. Quando chega a hora da visita, o imóvel já foi checado e corresponde ao perfil definido no início.

“Para o comprador de alto padrão, o tempo é um ativo irrecuperável e a privacidade é inegociável”, afirma Ribeiro. Pela experiência da Villalobos, segundo ele, esse filtro elimina até 80% das visitas desnecessárias, e uma busca que levaria de 6 a 12 meses pode ser resolvida em semanas.

Do lado do comprador na negociação

O corretor exclusivo não some depois que o cliente escolhe o imóvel. Ele defende os interesses do comprador na negociação e acompanha a auditoria jurídica, feita com advogados especializados. Com isso, valor, condições e documentos chegam ao cliente por um só caminho.

“Quando o mesmo profissional cuida da busca, da negociação e da análise jurídica, o comprador sabe quem responde por cada etapa da compra”, diz Ribeiro.

Na avaliação do CEO, ter uma pessoa só no atendimento também protege a privacidade, já que os dados e as preferências do cliente não ficam circulando entre vários intermediários.

Esse cuidado conta muito para o público de alto padrão, que costuma dar valor à discrição durante toda a compra.

Na leitura de Ribeiro, o comprador de luxo passou a olhar menos para a quantidade de imóveis que recebe e mais para a qualidade da seleção e para ter um mesmo responsável do primeiro contato até a compra.

Por que o formato cresce

Há mais imóveis à venda para escolher. Em agosto de 2026, o estoque de imóveis novos de média e alta renda na capital paulista equivalia a 12,8 meses de vendas, acima do nível registrado um ano antes, de acordo com dados do Secovi-SP (Sindicato da Habitação de São Paulo) analisados pelo Banco Safra. O público de alta renda também aumentou. Levantamento da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) mostra que o patrimônio dos clientes do segmento private, formado por quem tem mais de R$ 5 milhões investidos, chegou a R$ 2,8 trilhões em julho de 2026, alta de 61,8% em cinco anos.

Na prática, o corretor exclusivo do comprador funciona como um ponto único de contato: entende o que o cliente procura, filtra o mercado, mostra só o que combina e acompanha a compra até o fechamento do negócio.