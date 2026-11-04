Agesênior é referência em segurança e destaque no cuidado domiciliar de idosos

A segurança e a confiança são fatores essenciais na escolha de uma empresa especializada em cuidadores de idosos. Em um setor que exige responsabilidade, atenção individualizada e compromisso com o bem-estar das pessoas atendidas, a Agesênior é referência em segurança e qualidade no cuidado domiciliar de idosos, destacando-se por sua estrutura de gestão, acompanhamento profissional e atendimento humanizado.

Fundada em 2019, pelo empresário Rhayllander Santos, a empresa construiu sua trajetória com foco na organização dos atendimentos, na continuidade dos cuidados e na tranquilidade das famílias que confiam a assistência de seus entes queridos a profissionais especializados.

Com presença em Santa Catarina e São Paulo, a Agesênior oferece soluções personalizadas de acompanhamento domiciliar, atendendo desde idosos que necessitam de companhia e auxílio nas atividades cotidianas até pessoas que demandam assistência contínua.

Segurança e confiança estão entre os principais diferenciais da Agesênior

A contratação de cuidadores de idosos envolve uma decisão importante: escolher profissionais que terão acesso à residência, participarão da rotina familiar e serão responsáveis pelo acompanhamento de pessoas que, muitas vezes, apresentam condições de maior vulnerabilidade.

A atenção à segurança no dia a dia é reforçada pelos números. Em 2025, as quedas responderam por 194.414 internações de pessoas com 60 anos ou mais no SUS (Sistema Único de Saúde), o equivalente a 47% das internações dessa faixa etária por causas externas, segundo o SIH/SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS).

Diante dessa responsabilidade, a Agesênior desenvolveu um modelo de atendimento que valoriza a organização, a seleção de profissionais e o acompanhamento dos serviços.

A empresa considera que a segurança começa antes mesmo do primeiro atendimento, com a identificação das necessidades de cada idoso e a definição do perfil profissional mais adequado à sua rotina.

Esse cuidado se estende à organização das escalas, à comunicação com os familiares e ao acompanhamento das atividades realizadas.

A proposta é oferecer não apenas assistência domiciliar, mas uma estrutura de suporte que contribua para a segurança, a confiança e a tranquilidade de todos os envolvidos.

Gestão profissional proporciona maior tranquilidade às famílias

Um dos diferenciais da Agesênior está na gestão dos atendimentos domiciliares.

A empresa assume a responsabilidade pela organização das escalas de seus prestadores de serviços, pelo acompanhamento da rotina assistencial e pela coordenação de eventuais substituições.

Conforme a modalidade contratada, os atendimentos podem ser organizados com profissionais fixos e cuidadores de apoio para cobertura de folgas, favorecendo a continuidade da assistência.

Esse modelo permite que as famílias tenham maior previsibilidade em relação aos horários, aos profissionais responsáveis e à organização cotidiana dos cuidados.

A continuidade dos atendimentos também contribui para que os cuidadores conheçam melhor os hábitos, as preferências e as necessidades individuais de cada pessoa idosa.

Para a Agesênior, uma estrutura de gestão organizada representa um dos pilares fundamentais para a qualidade e a confiabilidade dos serviços.

Atendimento organizado e comunicação transparente fortalecem a confiança das famílias

Um dos diferenciais da Agesênior é a atenção dedicada à experiência das famílias que contratam seus serviços de cuidados domiciliares.

A empresa disponibiliza canais de comunicação para facilitar o compartilhamento de informações sobre os atendimentos, esclarecer dúvidas e acompanhar as necessidades apresentadas pelos clientes.

Esse relacionamento próximo permite que as famílias tenham maior tranquilidade e acesso às informações relacionadas aos serviços contratados.

A Agesênior também valoriza a continuidade da assistência, a atenção individualizada e o respeito às particularidades de cada pessoa idosa.

Com esse modelo, a empresa reforça seu compromisso com a qualidade dos serviços, a transparência e a construção de relações de confiança duradouras com seus clientes.

Atendimento humanizado e personalizado para cada necessidade

A Agesênior acredita que o cuidado de idosos deve considerar muito mais do que as necessidades físicas de cada pessoa.

A preservação da dignidade, o respeito à autonomia, a atenção emocional e a valorização das preferências individuais são elementos fundamentais para uma assistência de qualidade.

Por esse motivo, a empresa oferece modalidades de atendimento de 6, 8, 12 e 24 horas, permitindo que as famílias escolham o acompanhamento mais adequado à realidade do idoso.

Os serviços podem incluir auxílio nas atividades de higiene pessoal, alimentação, mobilidade, companhia e apoio nas tarefas cotidianas, conforme as necessidades identificadas e as atribuições dos profissionais.

A empresa também considera importante preservar, sempre que possível, o ambiente familiar e a rotina habitual da pessoa idosa.

Esse modelo de assistência reforça a proposta da Agesênior de oferecer um cuidado individualizado, atento às particularidades e à história de vida de cada paciente.

De cuidador de idosos a empresário: a trajetória do fundador

A história da Agesênior começou com a experiência prática de seu fundador, Rhayllander Santos, que iniciou sua trajetória profissional trabalhando diretamente como cuidador de idosos.

O contato próximo com pacientes e familiares permitiu compreender os desafios enfrentados por quem necessita de assistência domiciliar e a importância de contar com profissionais responsáveis e uma estrutura de acompanhamento organizada.

A partir dessa experiência, surgiu a iniciativa de criar uma empresa especializada em cuidadores de idosos, reunindo atendimento humanizado, gestão profissional e compromisso com as famílias.

Fundada em Santa Catarina, em 2019, a Agesênior expandiu sua atuação ao longo dos anos, estabelecendo presença em diferentes municípios catarinenses e também em São Paulo.

A experiência do fundador no atendimento direto aos idosos permanece como parte da identidade da empresa, influenciando sua proposta de unir conhecimento prático, organização e sensibilidade no cuidado.

Agesênior se destaca no mercado de cuidadores de idosos em Santa Catarina e São Paulo

A atuação da Agesênior abrange municípios como Florianópolis, São José, Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, Porto Belo, Navegantes, e outras cidades de Santa Catarina, além de São Paulo.

A presença nessas regiões acompanha a demanda de famílias que procuram empresas especializadas em cuidados domiciliares, com profissionais preparados para diferentes rotinas e necessidades.

A Agesênior se posiciona como uma alternativa para famílias que valorizam segurança, atendimento personalizado, organização das escalas e acompanhamento profissional.

Sua proposta de trabalho está fundamentada em três pilares: segurança no atendimento, confiança na relação com os familiares e respeito à dignidade da pessoa idosa.

Esses princípios orientam a atuação da empresa e reforçam sua identidade no setor de assistência domiciliar.

O crescimento da população idosa aumenta a importância de empresas especializadas

O envelhecimento da população brasileira amplia a necessidade de serviços que contribuam para a saúde, a segurança e a qualidade de vida das pessoas idosas.

Segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil ultrapassou 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, um crescimento de aproximadamente 56% em relação a 2010.

Dados mais recentes confirmam a tendência. De acordo com a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) 2025, divulgada pelo IBGE em abril de 2026, o país chegou a 35,2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 16,6% da população. Em 2012, essa parcela era de 11,3%. As regiões Sul e Sudeste concentram as maiores proporções de idosos, com 18,1% dos moradores nessa faixa etária.

Em Santa Catarina, estado onde a Agesênior foi fundada, a PNAD Contínua 2024 contabilizou 1,25 milhão de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 15,6% da população. As Projeções de População do IBGE indicam que o estado deve ultrapassar a marca de 25% de habitantes idosos em 2045. No país, a projeção é que os idosos somem 75,3 milhões de pessoas em 2070, o equivalente a 37,8% da população.

Segundo a PNAD Contínua 2025, as pessoas com 60 anos ou mais ocupavam 41,2% dos domicílios com apenas um morador no Brasil.

Esse cenário reforça a importância de empresas especializadas em organizar serviços de assistência domiciliar e oferecer suporte às famílias.

A demanda por apoio no dia a dia também aparece nos estudos de saúde. A terceira onda do Elsi-Brasil (Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros), conduzida pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) em parceria com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e divulgada em maio de 2026, aponta que 20,4% dos idosos brasileiros têm dificuldade para realizar ao menos uma atividade básica da vida diária, como se vestir, tomar banho, comer ou levantar da cama. O índice passa de 13,9% entre pessoas de 60 a 69 anos para 44,2% entre aquelas com 80 anos ou mais.

O mesmo estudo mostra que apenas 37,9% dos idosos com essas limitações recebem ajuda e que somente 5,8% das pessoas que prestam cuidados relataram ter recebido algum tipo de treinamento para a função.

O tema também ganhou espaço na agenda pública. A Lei 15.069/2024 instituiu a Política Nacional de Cuidados, que inclui entre seus públicos prioritários as pessoas idosas que necessitam de apoio nas atividades básicas da vida diária. O Plano Nacional de Cuidados foi regulamentado pelo Decreto 12.562/2025.

Além da experiência dos cuidadores, fatores como acompanhamento, organização profissional e comunicação transparente tornam-se relevantes para a escolha de um serviço adequado.

A atuação da Agesênior está inserida nesse contexto, oferecendo soluções de acompanhamento que buscam conciliar cuidado humanizado, segurança e organização.

Referência em segurança e cuidado humanizado

Com uma trajetória construída a partir da experiência prática no cuidado de idosos, a Agesênior reforça seu destaque no mercado de assistência domiciliar, valorizando a segurança, a responsabilidade e a confiança como elementos centrais de sua atuação.

A combinação entre profissionais selecionados conforme as necessidades dos atendimentos, organização das escalas, acompanhamento da rotina e comunicação próxima com os familiares integra o modelo de trabalho da empresa.

Para a Agesênior, oferecer cuidados domiciliares significa assumir o compromisso de respeitar a individualidade de cada idoso e contribuir para que as famílias encontrem uma assistência organizada, acolhedora e confiável.

Segurança, confiança e humanização são os valores que sustentam a identidade da Agesênior e seu posicionamento como referência no cuidado domiciliar de idosos.

Sobre a Agesênior

Fundada em 2019, pelo empresário Rhayllander Santos, a Agesênior é uma empresa especializada em cuidadores de idosos e assistência domiciliar, com atuação em Santa Catarina e São Paulo.

A empresa oferece modalidades de atendimento de 6, 8, 12 e 24 horas, com foco em segurança, atendimento humanizado, gestão profissional e acompanhamento das famílias.

Site oficial: www.ageseniorbrasil.com.br