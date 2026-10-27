O que faz uma consultoria de investimento, e quando o empresário precisa de uma

Uma consultoria de investimento analisa o patrimônio de uma pessoa ou família e recomenda como distribuí-lo entre aplicações, considerando objetivos, prazos e tolerância a risco. Diferente de um banco ou corretora, que oferecem produtos próprios ou de parceiros, a consultoria parte das necessidades do cliente.

Para o empresário, há uma camada a mais. O patrimônio pessoal e o caixa da empresa costumam se misturar nas decisões: o sócio retira dinheiro da empresa para investir, ou resgata investimentos para cobrir a empresa. Com a eleição de 25 de outubro definida e o mercado em forte oscilação no dia seguinte, com o dólar em alta de mais de 8% na abertura e a bolsa chegando a cair 17% no mercado futuro, essa tentação aumenta.

“Bolsa em queda e dólar em alta fazem o empresário querer mexer na carteira no mesmo mês em que precisa de caixa na empresa. Consultoria de investimento, para quem tem operação, começa pelo passivo em dólar e pela necessidade de liquidez, não pelo produto”, explica Vinicius Teixeira, sócio da GX Capital .

A GX está estruturando a frente de consultoria de investimento dentro do que chama de planejamento 360, que reúne numa mesma análise câmbio, crédito, seguro, sucessão e investimento. A ordem recomendada é resolver primeiro o caixa da empresa, depois o câmbio do ano seguinte e só então a carteira da família.

“Novembro é o mês em que o empresário volta a decidir caixa, câmbio e patrimônio sem a variável da urna. A mesa usa as semanas até dezembro para tirar a empresa do modo eleição e colocar as três decisões no mesmo plano”, diz Teixeira.

Quando o empresário precisa de uma consultoria? Quando a carteira pessoal passa a depender da empresa, ou a empresa da carteira; quando há dívida ou receita em dólar; e quando sucessão e proteção da família ainda não foram planejadas. Na GX, a análise passa pelo Aurum IA, tecnologia própria no aplicativo do cliente.