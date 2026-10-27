Comunidade da LAQI abre espaço de networking para pequenos empresários

Quem toca uma pequena empresa costuma ter uma rede de contatos que se resume a clientes, fornecedores e conhecidos do próprio ramo. Ampliar esse círculo é uma das propostas da LAQI (Latin American Quality Institute): quem participa do programa da certificação Q-ESG passa 12 meses na comunidade da instituição, um espaço de networking e de troca de experiências entre empresários.

A rede se chama LAQInoamericanos. Lá, o dono do negócio pode compartilhar o que vive na empresa, conhecer atividades diferentes da sua e puxar conversa com quem pode virar parceiro. Para o pequeno empresário, é uma chance de conhecer gente fora da rotina de contatos de sempre.

A troca acontece entre empresas de áreas diferentes, já que o atendimento da LAQI está organizado em 22 setores e a instituição informa um mapeamento de 135 segmentos. Na prática, o empresário convive com gente que enfrenta desafios parecidos com os seus em outros ramos de atividade.

O que vem junto com a comunidade

A comunidade faz parte de um programa de um ano que também inclui avaliação da gestão, o Reporte Q-ESG por indicador e recomendações de melhoria. A avaliação olha para a maturidade da empresa em qualidade, ambiental, social e governança, com 20 indicadores divididos em quatro dimensões.

As recomendações do Reporte Q-ESG podem orientar ações sobre atrasos, retrabalho e atendimento. Na comunidade, as experiências de melhoria de cada empresa podem ser compartilhadas com os demais participantes.

Quem não atinge os requisitos na primeira avaliação também segue com orientações. Nos ciclos de 2024 e 2025, 293 de 770 candidaturas ficaram na classificação Diagnóstico e receberam recomendações, enquanto 477 foram elegíveis para validação, segundo o relatório público do programa . Para quem fica em Diagnóstico, existe a possibilidade de se reapresentar de graça, no mesmo ciclo, entre o 180º e o 270º dia depois do resultado.

Se a empresa atinge os requisitos, recebe uma credencial pública, com registro em blockchain e selos digitais com vigência. O link de verificação da credencial pode ir para o site e para as propostas, e qualquer cliente consegue checar se a certificação é autêntica e se continua válida.

“Quem compra precisa entender por que escolher a sua empresa. Nossa proposta é ajudar o empresário a demonstrar a gestão que sustenta aquilo que ele oferece”, afirma Daniel Maximilian Da Costa, fundador e CEO da LAQI.

Contatos em vários momentos do negócio

A imagem de uma empresa entra em jogo em várias situações: quando alguém pesquisa o nome dela, quando uma proposta chega para ser avaliada ou quando aparece a chance de uma parceria. Nesses momentos, a credencial verificável funciona como referência, e a comunidade ajuda a abrir conversas que talvez não acontecessem de outro jeito.

Para quem prefere o contato presencial, há modalidades com contratação à parte, como o LAQI Impact Summit Brazil, marcado para 6 de maio de 2027, em Alphaville (SP).

Os prêmios ligados à instituição dependem de seleção entre as organizações com certificação vigente, conforme as regras de cada edição.

Como começar

Antes de entrar no programa, o empresário pode consultar os critérios da Norma Q-ESG . A LAQI divide o atendimento em 22 setores, e as evidências pedidas variam conforme a atividade e o tamanho da empresa.

Segundo Da Costa, a preparação pode começar agora. “O empresário pode começar hoje por uma dificuldade concreta, reunir os registros e definir a melhoria que quer alcançar”, diz ele. “Quando chegar a próxima negociação, terá mais clareza sobre o que faz e sobre como apresentar esse valor.”