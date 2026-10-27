First Move e IV Charger levam recarga elétrica à Vila Olímpia

A First Move, academia liderada pelo empresário Cássio Fidlay, e a IV Charger, empresa de soluções para recarga de veículos elétricos comandada por Iuri Cavalcante, firmaram uma parceria para instalar uma estação de recarga na unidade da Vila Olímpia, em São Paulo.

A iniciativa aproxima a mobilidade elétrica da rotina dos clientes. Enquanto treinam, eles podem deixar o veículo carregando, aproveitando melhor o tempo e contando com mais conveniência no dia a dia. A estação também amplia a visibilidade da tecnologia de recarga em um bairro que reúne empresas, empreendedores e consumidores atentos a novas soluções.

Para Cássio Fidlay, CEO da First Move, a novidade reforça o compromisso da marca com uma experiência mais completa para seus clientes. “A First Move acredita que bem-estar também está ligado à forma como as pessoas vivem a cidade e organizam sua rotina. Oferecer uma estação de recarga é uma comodidade para quem treina conosco e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de gerar receita e ampliar a visibilidade da academia.”

Iuri Cavalcante, CEO da IV Charger, destaca o potencial de crescimento da eletromobilidade e a importância de aproximar a infraestrutura de recarga dos espaços frequentados pelo público. “A tendência é de expansão da frota de veículos elétricos e, com ela, cresce a demanda por pontos de recarga acessíveis e bem localizados. Parcerias como essa ajudam a levar a solução para a rotina das pessoas e podem criar novas fontes de receita para os estabelecimentos.”

Além da comodidade, a estação pode contribuir para atrair e fidelizar clientes que já utilizam veículos elétricos, fortalecer o posicionamento inovador da First Move e gerar exposição para as duas marcas. O projeto também abre caminho para que academias e outros espaços comerciais avaliem a infraestrutura de recarga como serviço adicional e oportunidade de negócio.