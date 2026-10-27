Líderes do branding debatem futuro das marcas na era da IA em São Paulo

Como construir marcas relevantes em um mercado cada vez mais influenciado pela inteligência artificial, pelas mudanças no comportamento dos consumidores e pela disputa por confiança? Essas são algumas das questões que estarão em debate no SIB – Summit Internacional de Branding, que será realizado nos dias 5 e 6 de dezembro, no Hotel Meliá Ibirapuera, em São Paulo.

Após passar por quatro continentes, o encontro chega à capital paulista com mais de 25 palestras e participações especiais previstas, reunindo especialistas, empresários e executivos para discutir os desafios da construção de marcas e do posicionamento profissional.

Os debates serão conduzidos a partir de três temas centrais: o uso da inteligência artificial na produção de conteúdo e na personalização de experiências, sem comprometer a autenticidade das marcas; a importância da confiança, do propósito e da reputação para a construção de credibilidade e valor a longo prazo, com contribuições de especialistas como Jaime Troiano; e o papel da marca pessoal, da liderança e do posicionamento estratégico na diferenciação profissional e na geração de oportunidades de negócios.

A programação contará com nomes como Jaime Troiano, Guilherme Sebastiany, Márcio Giacobelli e João Braga, além de profissionais ligados ao mercado internacional.

A edição acontece em um momento em que a confiança ganha importância nas decisões de compra. Segundo o relatório especial Edelman Trust Barometer 2026, 91% dos brasileiros consideram a confiança na marca um critério importante ou decisivo ao escolher produtos e serviços. O resultado reforça o desafio das empresas de construir relacionamentos consistentes com consumidores cada vez mais atentos ao comportamento e ao posicionamento das organizações.

“À medida que a tecnologia se torna acessível a todos, a verdadeira diferenciação deixa de estar apenas nas ferramentas e passa a residir naquilo que torna cada marca única: sua identidade, seus valores, sua essência e a coerência entre o que comunica e o que pratica. O futuro do branding não será definido apenas por quem domina a inteligência artificial, mas por quem consegue preservar sua singularidade humana em um mundo cada vez mais tecnológico”, afirma Daniela Bacelar, fundadora e realizadora do SIB.

Por que São Paulo?

A escolha da capital paulista busca aproximar o encontro de um dos principais ambientes de negócios e economia criativa do país. “São Paulo é um ambiente que reúne diferentes culturas, talentos, lideranças e empresas. E acredito que essa diversidade, conectada à proposta internacional do SIB, cria um espaço fértil para o compartilhamento de conhecimento, o desenvolvimento de negócios e a construção de relacionamentos genuínos.

Foi justamente por acreditar nessa transformação que nasceu em mim o desejo de trazer o SIB para São Paulo, cidade onde resido e que representa um dos maiores centros de negócios, inovação e oportunidades do Brasil”, destaca Fabiana Sampaio, realizadora da edição paulista.

A edição paulista do SIB reunirá empresários, executivos, empreendedores, líderes, profissionais de branding, marketing, comunicação, inovação e desenvolvimento humano, além de especialistas com atuação nacional e internacional.

Premiação reconhecerá profissionais do setor

A programação também inclui a premiação SIB Honra de Impacto, voltada ao reconhecimento de profissionais com contribuições para o desenvolvimento das marcas, da comunicação e dos negócios. A escolha dos homenageados considera a relevância de suas trajetórias, suas contribuições em seus respectivos campos de atuação, a capacidade de inspirar novas gerações e o legado construído ao longo de suas carreiras.

Na edição São Paulo 2026, o SIB Honra de Impacto reconhecerá:

Jaime Troiano: Honra de Impacto em Estratégia e Legado do Branding no Brasil.

Guilherme Sebastiany: Honra de Impacto em Educação, Pioneirismo e Desenvolvimento de Pessoas.

Tatyane Luncah: Honra de Impacto em Empreendedorismo Feminino e Transformação de Negócios.

Ivan Euler: Honra de Impacto em ESG, Inovação e Desenvolvimento Sustentável.

Edna Vasselo Goldoni: Honra de Impacto em Sororidade, Conexão e Fortalecimento Feminino.

Juranildes Araújo: Honra de Impacto em Liderança, Empoderamento Feminino e Transformação de Pessoas.

Serviço

SIB – Summit Internacional de Branding 2026

Data: 5 e 6 de dezembro de 2026

Local: Hotel Meliá Ibirapuera, São Paulo (SP)

Formato: Evento presencial com palestras, Branding Talks, networking e premiação

Ingressos: modalidades Passaporte Essência (conteúdo, networking, ativações e certificado),

Passaporte Presença (área premium, networking estratégico, coffee break, kit e autógrafos)

Passaporte Legado (lugares reservados, atendimento prioritário, experiências exclusivas e livro autografado).