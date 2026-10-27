Lago di Garda e Costa Amalfitana são cenários de verão para casar na Itália

Quem sonha em casar na Itália e gosta de água por perto tem duas boas opções para o verão: o Lago di Garda, no norte do país, e a Costa Amalfitana, no sul. A dica é da SuaGuia , agência boutique especializada em viagens sob medida para a Itália, que costuma ajudar os casais a decidir primeiro quando casar e só depois onde.

Lago di Garda: sim ao pôr do sol

Entre a Lombardia, o Vêneto e o Trentino, o maior lago da Itália reúne vilarejos à beira d’água, jardins, oliveiras e propriedades históricas. É o tipo de lugar que combina com quem quer dizer sim no fim da tarde, com luz suave e água serena ao fundo.

“Existe a época certa para cada sonho. Em Alberobello, a primavera veste o campo de flores. No Lago di Garda, o verão traz luz e água serena. Em ambos, cuidamos de cada detalhe para que noivos e convidados vivam uma experiência única e o casamento sonhado se torne real”, conta Camila Rodrigues, cerimonialista da SuaGuia.

Costa Amalfitana: terraços de frente para o mar

Vilarejos suspensos sobre o Mediterrâneo, limoeiros e terraços com vista para o mar formam um cenário de cinema. Os meses mais indicados para casar por lá são junho e o começo de julho, quando o clima ajuda na festa ao ar livre. A agência costuma deixar agosto fora do roteiro, porque é quando faz mais calor, a região fica cheia e boa parte do comércio local sai de férias.

Lago ou mar?

A escolha entre os dois depende do clima que o casal imagina para o grande dia. No lago, o casamento tende a ser mais tranquilo, com jardins, oliveiras e casarões históricos compondo a paisagem. Na costa, a festa ganha terraços, limoeiros e o azul do Mediterrâneo como pano de fundo. Nos dois casos, a luz do fim de tarde faz parte do encanto.

E o interesse por casar na Itália só aumenta. Segundo a ENIT (Agência Nacional de Turismo da Itália), o país recebeu mais de 15.100 casamentos de casais internacionais em 2024, alta de 11,4% em relação ao ano anterior.

Dá pra emendar com a lua de mel

A costa também está entre as preferidas para a viagem depois do casamento. A Costa Amalfitana é ideal para quem busca glamour e mar turquesa. Quem pode viajar nas estações intermediárias encontra clima agradável e menos movimento, e setembro ganha destaque pela colheita da uva e pela luz dourada . Os roteiros incluem hotéis 4 e 5 estrelas, reservas em restaurantes, transfers privados, suporte 24 horas em português e mimos especiais para o casal.

Comece a organizar cedo

Para garantir as propriedades mais disputadas na costa, o ideal é começar a organizar o casamento com 18 a 24 meses de antecedência. A SuaGuia inicia o processo com uma consulta detalhada para entender o que o casal imagina. Se a data já estiver definida por causa das férias ou da agenda dos convidados, o roteiro é montado dentro desse período.

Brasileiros podem fazer cerimônia civil, com validade legal, ou simbólica. Para o civil, o documento principal é a Declaração para fins de matrimônio, emitida pelo Consulado-Geral do Brasil, e a agência orienta o casal em cada etapa , da papelada ao grande dia.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor mês para casar na Costa Amalfitana?

Junho e o início de julho são o período mais indicado, com clima de verão e boas condições para cerimônias ao ar livre.

O que faz do Lago di Garda uma boa escolha para casamento?

O lago combina vilarejos à beira d’água, jardins e propriedades históricas, com luz suave para uma cerimônia ao pôr do sol.

Onde fica o Lago di Garda?

O Lago di Garda fica no norte da Itália, entre a Lombardia, o Vêneto e o Trentino, e é o maior lago do país.