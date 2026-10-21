Daniel Lancaster acompanha estreia do filho aos 7 no kart em São Paulo

Aos 7 anos, João Lancaster iniciou sua trajetória no automobilismo com um resultado especial: o terceiro lugar na categoria Mirim em sua primeira corrida de kart, realizada em Aldeia da Serra, na Grande São Paulo. A estreia foi acompanhada de perto pelo pai, Daniel Lancaster, piloto da equipe Autlog Racing e atual campeão das Mil Milhas de São Paulo, que agora vivencia as pistas sob uma perspectiva diferente: a de acompanhar os primeiros passos do filho no esporte.

A conquista de João Lancaster representa um novo capítulo para uma família que já convive com o ambiente das competições. Desde cedo, o menino acompanha Daniel Lancaster nas provas de endurance, modalidade marcada por corridas de longa duração, planejamento e trabalho em equipe. Nos autódromos, ele observa a preparação dos carros, a movimentação dos profissionais e os desafios enfrentados pelos pilotos antes e durante cada disputa.

A familiaridade com esse universo ajudou a despertar o interesse pelo kart. Na primeira participação competitiva, João encontrou um cenário que exige atenção às orientações, domínio progressivo do equipamento e capacidade de lidar com a pressão de uma corrida. Seu terceiro lugar, além do troféu, ofereceu uma experiência concreta de largada, disputa de posições e chegada, elementos importantes na formação de quem está começando.

Para Daniel Lancaster, o momento tem um significado que ultrapassa a classificação. Acostumado a competir ao volante do Ligier número 22 da Autlog Racing, com o qual conquistou as Mil Milhas de São Paulo, ele agora acompanha o desenvolvimento do filho em uma categoria de base. A experiência como piloto permite reconhecer a importância da disciplina, do respeito às regras e da construção gradual de habilidades, sem transformar o resultado de uma única prova em previsão sobre o futuro.

A relação entre pais e filhos nas pistas tem precedentes conhecidos no Brasil. Daniel Serra seguiu os passos de Chico Serra, enquanto Nelsinho Piquet construiu sua trajetória no automobilismo após crescer próximo ao universo do pai, Nelson Piquet. São histórias diferentes, mas que mostram como o contato familiar pode aproximar novas gerações do esporte. No caso de João Lancaster, a referência imediata é Daniel Lancaster, embora o menino esteja apenas no início de seu próprio caminho.

O planejamento para 2026 prioriza a adaptação. Ao longo da temporada, a proposta é que João acumule experiência, aperfeiçoe fundamentos técnicos e se familiarize com a rotina de treinos e competições. O kart exige decisões rápidas, leitura do traçado e atenção constante aos demais participantes. Para uma criança de 7 anos, cada atividade deve considerar a etapa de desenvolvimento e as condições de segurança necessárias à prática esportiva.

A expectativa da família é que, em 2027, João esteja mais preparado para enfrentar novos desafios. Isso não significa antecipar uma carreira profissional, mas oferecer tempo para aprender com situações variadas. Uma ultrapassagem bem executada, uma dificuldade na pista ou uma orientação recebida após a corrida podem ensinar tanto quanto a presença no pódio. A regularidade e a maturidade são construídas ao longo de muitas experiências.

Daniel Lancaster também vê no automobilismo uma oportunidade de compartilhar valores que permanecem relevantes fora das pistas. Dedicação, responsabilidade, controle emocional e respeito aos adversários fazem parte da formação esportiva. Saber comemorar uma conquista sem perder a disposição para aprender é tão importante quanto compreender que nem todas as corridas terminam com troféus.

A estreia em Aldeia da Serra reuniu, assim, dois momentos distintos da mesma história familiar. De um lado, Daniel Lancaster leva para as provas de endurance a experiência adquirida em competições de alto nível. De outro, João Lancaster começa a descobrir as exigências do kart e a construir suas próprias referências. O vínculo entre eles não elimina as diferenças entre as modalidades nem substitui o aprendizado individual do jovem piloto.

O terceiro lugar na categoria Mirim ficará como a primeira marca dessa trajetória. Para Daniel Lancaster, acompanhar o filho na largada e vê-lo subir ao pódio acrescenta uma dimensão pessoal à relação que mantém com o automobilismo. Para João, é apenas o começo de um percurso em que curiosidade, prática e dedicação terão espaço para crescer, etapa após etapa, dentro e fora das pistas. O resultado alegra, mas o objetivo principal é aprender com cada prova.