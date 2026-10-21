Como funciona a camada que vigia as mensagens do Pix entre os bancos

Quando um pagamento instantâneo é feito, o que circula entre a instituição financeira e a infraestrutura de pagamentos é uma mensagem eletrônica. É sobre esses fluxos de mensagens que atua o NanooK.Wall, solução de segurança que a CMSW, empresa de tecnologia especializada em infraestrutura financeira, apresenta ao mercado brasileiro em 28 de outubro de 2026.

O lançamento será às 10h (horário de Brasília), em um webinar online aberto ao setor financeiro. As inscrições podem ser feitas na página oficial do evento .

O que é um proxy transparente

O NanooK.Wall se posiciona como uma camada adicional entre as instituições financeiras e as infraestruturas de pagamentos. Para isso, usa uma arquitetura de proxy transparente, que permite incorporar novos controles de segurança reduzindo a necessidade de alterações nos sistemas transacionais que os bancos já usam.

Na prática, a proteção é adicionada com menor impacto sobre as integrações existentes, o que simplifica a adoção de novos mecanismos.

A mensagem pode estar certa e mesmo assim pedir checagem

Um dos pontos centrais da solução é olhar além da legitimidade técnica de uma mensagem financeira. Uma transação pode ter características aparentemente legítimas e, ainda assim, precisar de verificação adicional por causa do seu contexto operacional.

Por isso, o sistema avalia as mensagens com base em parâmetros, regras e informações contextuais. O objetivo é identificar situações potencialmente suspeitas e apoiar decisões preventivas. Cada avaliação fica registrada de forma estruturada, com os parâmetros usados e o resultado, o que ajuda em auditorias e investigações.

Outro recurso trata da continuidade: há mecanismos para gerenciar as mensagens em determinados cenários de falha de comunicação ou indisponibilidade, sempre observando as regras técnicas e operacionais de cada sistema de pagamentos. Segundo a CMSW, o funcionamento específico depende da configuração e das características de cada integração.

De onde veio a solução

Entre 2025 e 2026, o setor financeiro brasileiro enfrentou uma sequência de incidentes de segurança, num cenário que inclui a referência a mais de 70 ataques identificados no período. Os episódios reforçaram a necessidade de complementar os mecanismos tradicionais de autenticação, criptografia e monitoramento com ferramentas capazes de identificar comportamentos fora dos padrões transacionais esperados. A CMSW esteve entre as empresas afetadas por esse cenário e transformou os aprendizados em evolução tecnológica e novas capacidades de proteção.

“Os incidentes demonstraram que a segurança dos pagamentos instantâneos precisa evoluir continuamente. Nossa responsabilidade foi transformar a experiência adquirida em conhecimento, engenharia e mecanismos adicionais de proteção. O NanooK.Wall é resultado desse processo”, afirma Orli Machado, fundador e CEO da CMSW.

Como conhecer de perto

No webinar, a empresa vai apresentar a arquitetura e as funcionalidades do NanooK.Wall, além dos padrões observados nos incidentes recentes e da evolução dos requisitos regulatórios. No encerramento, os participantes recebem acesso a uma versão demo gratuita, 100% funcional, sem prazo de expiração e sem custo de licença, que pode ser instalada no ambiente da própria instituição. O evento é voltado a instituições financeiras, prestadores de serviços de tecnologia, profissionais de segurança, especialistas em pagamentos e reguladores.