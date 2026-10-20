Doações e apoio de empresas: as formas de ajudar o trabalho do GRAACC

Quem quer ajudar o GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) tem mais de um caminho. A instituição recebe doações pelo próprio site , e empresas também encontram formas de apoiar o trabalho feito com crianças e adolescentes em tratamento.

Um exemplo vem da Inspand, empresa brasileira de educação corporativa e tecnologia. Ela colocou à disposição do GRAACC a plataforma de aprendizagem Neolude e soluções educacionais para capacitar médicos e outros profissionais da instituição. O apoio já soma mais de R$ 1 milhão em valor econômico, referente à tecnologia e aos serviços oferecidos.

Uma referência no câncer infantojuvenil

O GRAACC é uma das principais referências do país no tratamento do câncer infantojuvenil. Reúne profissionais de diferentes especialidades, atende casos de alta complexidade e registra índices médios de cura próximos de 80%, em uma estrutura que junta assistência, pesquisa, tecnologia e acolhimento.

Manter esse trabalho exige equipamentos, investimento em medicina e também atualização constante das pessoas que atendem as crianças. É nessa parte que a parceria com a Inspand atua.

Ajuda em forma de conhecimento

Pela plataforma LMS (Learning Management System) Neolude, 1.804 profissionais têm acesso ativo a 263 cursos. Ao longo da parceria, foram mais de 322 mil horas de treinamento e 4.567 pessoas alcançadas, de equipes administrativas a médicos.

A plataforma ajuda a organizar os treinamentos e o acesso dos profissionais às atividades de capacitação. São 172 cursos virtuais e 91 presenciais, e a taxa de engajamento chega a 76%.

Para Cristiano Franco, CEO da Inspand, a escolha é uma forma concreta de colocar o propósito da empresa a serviço da sociedade, unindo educação e tecnologia a uma causa coletiva.

“Acreditamos profundamente que a educação tem o poder de transformar vidas. No GRAACC, essa convicção ganha um significado ainda maior. Sabemos que nossa tecnologia não trata o câncer, mas pode contribuir para o desenvolvimento das pessoas que estão todos os dias ao lado dessas crianças. E isso, para nós, tem um valor que vai muito além do dinheiro”, afirma.

Cada empresa pode contribuir com o que sabe fazer

A lógica pode servir de inspiração para outros negócios. Uma empresa de logística pode ajudar com infraestrutura, uma de tecnologia com soluções digitais e uma de educação com o desenvolvimento de pessoas. As doações financeiras seguem essenciais, e esse tipo de contribuição se soma a elas. No caso da Inspand, a ajuda chega em forma de recursos tecnológicos e educacionais, em uma iniciativa que continua ativa e acompanha as necessidades da instituição ao longo do tempo.

Gustavo Marson, CTO da Inspand, conta o que a parceria representa para quem desenvolve a plataforma.

“Desenvolvemos tecnologia para que as pessoas possam aprender e evoluir. Saber que essa mesma tecnologia está sendo utilizada por profissionais de uma instituição como o GRAACC dá um significado muito especial ao nosso trabalho. São milhares de oportunidades de aprendizagem que ajudam a sustentar uma cultura de desenvolvimento contínuo”, diz.