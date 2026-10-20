Feira de saneamento em São Paulo tem entrada gratuita e poços de visita em PEAD

Quem trabalha com obras de saneamento já pode se programar. A Fenasan 2026 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente) acontece de 20 a 22 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, e a entrada na área de exposição é gratuita, com credenciamento pelo site do evento .

Entre os expositores está a Asperbras , fabricante de tubos e conexões com mais de 40 anos de mercado. No estande de 140 m², a empresa coloca em primeiro plano a linha de poços de visita em PEAD (polietileno de alta densidade) e de poços de inspeção, segmento em que afirma ser pioneira e líder.

A feira em números

Promovida pela AESabesp (Associação dos Engenheiros da Sabesp), a Fenasan acontece junto com o Encontro Técnico da entidade. Segundo a organização, esta edição tem 479 expositores em 37 mil m² e expectativa de 40 mil visitantes. Os organizadores apresentam o evento como um dos principais encontros de saneamento ambiental das Américas, com fabricantes e fornecedores de materiais, equipamentos e soluções para o setor.

O que ver no estande da Asperbras

O destaque são os poços de visita, estruturas que dão acesso às redes subterrâneas de esgoto e de drenagem. Ficam nos pontos em que a tubulação muda de direção, de nível ou de diâmetro, e é por eles que as equipes fazem inspeção, limpeza e manutenção. Na drenagem das cidades, também fazem a ligação das bocas de lobo com a rede. Para chegar ao estande, a localização é D07/E08.

Fábrica maior em Penápolis

A empresa chega à feira com a ampliação da unidade de Penápolis (SP) entregue. Foram R$ 50 milhões e mais de 5 mil m² de novas áreas de fábrica, armazenagem e distribuição, o que permite dobrar a capacidade de produção de tubos e conexões da unidade. Na região, a obra envolve cerca de 50 empregos diretos e 150 indiretos. A planta de PEAD, aberta em 2023, também está em expansão.

Thiago Rosa, diretor comercial da Asperbras, resume o plano: “Nosso compromisso continua sendo entregar ao mercado um volume de produção que reflita a capacidade de executar os projetos propostos, além de dar continuidade à ampliação do nosso mix de produtos.”

Por que o tema está em alta

Segundo o Ranking do Saneamento 2026, do Instituto Trata Brasil, cerca de 90 milhões de brasileiros ainda vivem sem coleta de esgoto. O Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020) prevê que, até 2033, 90% da população tenha coleta e tratamento, e 99%, água potável. Hoje, a coleta chega a 56,7% dos brasileiros, e só 51,8% do esgoto gerado é tratado, de acordo com o mesmo ranking.

Desde a lei, as concessões ganharam escala: a Abcon Sindcon (Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto) aponta empresas privadas em 2.720 municípios, com mais de R$ 177 bilhões em investimentos contratados. Na Asperbras, a aposta é seguir crescendo. “Acreditamos no avanço do Marco Legal do Saneamento e, por isso, vamos continuar investindo em produtos e na ampliação da capacidade de nossas plantas”, afirma Thiago Rosa.

Quem é a Asperbras

Com mais de 40 anos de mercado, a Asperbras mantém seis unidades industriais, em Penápolis (SP), Macaíba (RN) e Simões Filho (BA), soma 700 empregos diretos e cerca de 1.500 indiretos e pertence à holding Colpar Brasil. A Asperbras está entre as mil maiores empresas do Brasil, segundo a edição 2026 do ranking Valor 1000, do Valor Econômico. A empresa se apresenta como uma das quatro principais fabricantes do país em tubos de PVC (policloreto de vinila) e PEAD e, além do saneamento, atende irrigação e agronegócio.