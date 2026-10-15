Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes foca gestão e lucro

Expandir uma operação nem sempre significa inaugurar novos endereços. Na Rede Paz, a estratégia associada a Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes parte da produtividade dos ativos existentes: localização, terreno, estrutura de atendimento, equipes e fluxo recorrente de consumidores. O desafio é ampliar a utilização desses recursos sem comprometer a eficiência do negócio principal.

Com mais de 80 unidades, principalmente em São Paulo, a empresa dispõe de uma base física relevante para avaliar novas fontes de receita. Conveniência, alimentação, serviços automotivos e recarga elétrica entram no planejamento como atividades complementares ao abastecimento, cada uma com necessidades próprias de investimento e operação.

O raciocínio econômico exige distinguir movimento de rentabilidade. Um serviço adicional pode aumentar o fluxo de clientes e, ainda assim, não justificar seus custos. Por isso, a análise de cada unidade precisa considerar demanda, capacidade instalada, manutenção, pessoal, ocupação do espaço e prazo de retorno esperado.

A experiência de Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes na Shell Brasil, em áreas que incluem logística, abastecimento, finanças e fornecedores, integra essa abordagem. Em operações distribuídas, pequenas diferenças de produtividade podem adquirir peso quando se repetem por dezenas de endereços.

Um dos projetos mais visíveis da Rede Paz é o plano de alcançar 300 carregadores ultrarrápidos na capital paulista até o fim de 2027. A meta envolve uma nova categoria de investimento: além da compra dos equipamentos, há questões de conexão elétrica, disponibilidade de potência, sistemas digitais e assistência técnica.

A eventual receita da recarga depende de variáveis que não se resumem à frota de veículos elétricos. Localização, frequência de uso, tarifa de energia, tempo de ocupação e concorrência influenciam a viabilidade. Integrar esse serviço à conveniência pode ampliar as oportunidades comerciais, mas não dispensa uma avaliação financeira individualizada.

Em vez de tratar inovação como uma despesa de imagem, a empresa procura relacioná-la à capacidade de geração de caixa das unidades. A lógica é usar a escala para aprender com a operação, identificar formatos promissores e evitar a replicação automática de investimentos em pontos com perfis diferentes.

Outro aspecto é a formação das equipes. Mudanças no conjunto de serviços alteram procedimentos, exigem treinamento e criam novas rotinas de acompanhamento.

O uso de informações sobre horários, circulação e comportamento dos clientes pode orientar a escolha de investimentos e a revisão de formatos que não entreguem os resultados esperados.

A presença em diferentes regiões também exige flexibilidade. Um mesmo serviço pode ter procura elevada em determinada unidade e baixa utilização em outra, mesmo dentro da mesma cidade.

Essa leitura evita confundir crescimento com simples aumento de estrutura. O objetivo é tornar cada operação mais adequada às necessidades locais, sem perder de vista os custos envolvidos.

A empresa trata essa adaptação como um processo progressivo. Antes de ampliar uma solução, é necessário avaliar a demanda e verificar se a estrutura local permite atendimento consistente.

O desempenho da estratégia dependerá da disciplina na alocação de capital e da capacidade de acompanhar indicadores ao longo do tempo. Para a Rede Paz, o desafio é equilibrar investimentos futuros e eficiência presente, com decisões ajustadas ao potencial econômico de cada posto. A gestão importa para cada unidade e para o cliente.