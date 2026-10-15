Grupo Escalada conquista prêmio de melhor consultoria do Mercado Livre

Uma antiga máquina de solda do pai, um pedaço de tubo de aço e a disposição para começar. Foi com esses recursos que Dhiego Rosa produziu uma barra fixa de parede e realizou, em 2013, sua primeira venda no Mercado Livre. Treze anos depois, o empreendedor está à frente de uma empresa com aproximadamente 80 profissionais e mais de 6 mil CNPJs atendidos.

O Grupo Escalada, fundado por Dhiego Rosa em Campinas (SP), foi escolhido como a Melhor Consultoria Oficial do Mercado Livre em 2026. O reconhecimento foi entregue durante o Mercado Livre Experience, realizado nos dias 24 e 25 de setembro, em São Paulo.

A premiação considerou indicadores como crescimento do volume bruto de mercadorias dos vendedores atendidos, quantidade de clientes e satisfação aferida por pesquisas individuais de NPS.

Atualmente, o Grupo Escalada acompanha mais de 1.200 vendedores por meio de sua mentoria oficial e aproximadamente 600 empresários em programas de assessoria. A empresa também mantém o Escalada Ecom, curso online que reúne mais de 40 mil alunos.

Crescer exige mais do que vender

Antes de fundar a consultoria, Dhiego Rosa criou marcas próprias nos segmentos fitness e de suplementos. Depois de consolidar as operações dentro do Mercado Livre, vendeu os dois negócios. Foi a experiência acumulada como vendedor que deu origem ao método utilizado posteriormente na formação de outros empreendedores.

“Eu não comecei com uma grande estrutura nem com muito dinheiro. Comecei com aquilo que estava ao meu alcance. Foram anos de trabalho até chegar ao primeiro resultado expressivo”, afirma.

A trajetória ajuda a explicar por que o empresário evita promessas de enriquecimento rápido. Para ele, um dos maiores erros de quem começa a vender pela internet é acreditar que faturamento elevado representa, necessariamente, um negócio saudável.

“Faturamento alto com lucro zero é uma das doenças mais comuns do e-commerce. O vendedor comemora o valor bruto, mas, depois de pagar mercadoria, frete, impostos, taxas e publicidade, percebe que não sobrou dinheiro”, diz.

Essa constatação levou à criação do método E.L.E., sigla para Enxuto, Lucrativo e Escalável. A proposta é organizar custos, margem e processos antes de acelerar as vendas.

Da primeira venda à estrutura empresarial

Nos últimos três anos, a equipe do Grupo Escalada passou de 16 para cerca de 80 profissionais, distribuídos entre as áreas de mentoria, atendimento, comercial e marketing. No mesmo período, o número acumulado de CNPJs atendidos avançou de 230 para mais de 6 mil.

A empresa também deixou de atuar exclusivamente com o Mercado Livre. Hoje, oferece orientação para operações na Shopee, Amazon e TikTok Shop. O ecossistema inclui ainda a Lauben Sourcing, importadora que fornece mercadorias aos clientes, e o Metrify, software voltado à gestão de vendas no Mercado Livre.

Entre as empresas que já passaram pelos programas do grupo estão Paramount Plásticos, Droga Clara e Grupo Rigarr. A consultoria também atende pessoas que acabaram de abrir um CNPJ ou ainda estão escolhendo o primeiro produto.

“Uma parcela dos clientes chega apenas com a vontade de empreender. Alguns não sabem o que vender nem onde encontrar fornecedores. Nosso papel é ajudá-los a transformar essa intenção em uma operação organizada”, explica Dhiego Rosa.

Negócios construídos para a família

Com 781 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, o fundador percebeu que boa parte de seu público não busca apenas crescimento financeiro. Segundo dados internos da empresa, a maioria tem entre 31 e 40 anos e 62% têm filhos.

“Meu cliente não quer somente um carro para mostrar nas redes sociais. Ele quer pagar a escola dos filhos com tranquilidade e proporcionar uma vida melhor à família. Isso muda a forma como estruturamos o ensino”, afirma o empresário, que é casado e pai de quatro filhos.

Após receber o prêmio, o Grupo Escalada planeja ampliar a equipe e a capacidade de atendimento. Para Dhiego Rosa, o reconhecimento também aumenta a responsabilidade sobre os resultados dos vendedores acompanhados.

“O prêmio é a validação de um método, mas não representa o fim do caminho. Existem mais de 1.200 clientes ativos esperando que a gente continue entregando o melhor trabalho. Isso pesa mais do que o troféu”, conclui.

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