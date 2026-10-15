CuoreLab propõe nova sala de aula para a geração da inteligência artificial

A inteligência artificial já está mudando a maneira como estudantes pesquisam, produzem conteúdo, resolvem problemas e acessam conhecimento. Enquanto escolas discutem uso de ferramentas de IA, celulares, plataformas digitais e formação de professores, uma transformação igualmente importante começa a ganhar espaço: se a maneira de aprender está mudando, o ambiente onde o aprendizado acontece também precisa mudar?

Apesar da velocidade das transformações tecnológicas, grande parte das salas de aula ainda preserva uma configuração criada para outro modelo educacional: professor à frente, estudantes organizados em fileiras e um espaço preparado principalmente para a transmissão de conteúdo.

Para especialistas em ambientes educacionais da Metadil, empresa brasileira especializada no desenvolvimento de soluções para espaços de aprendizagem, a chegada da IA torna ainda mais relevante uma discussão que já vinha acontecendo na educação: a necessidade de criar ambientes mais flexíveis e capazes de acompanhar diferentes metodologias de ensino.

“A inteligência artificial amplia enormemente o acesso à informação. Nesse cenário, a escola passa a ter um papel ainda mais importante no desenvolvimento de competências que dependem da interação humana, como criatividade, colaboração, comunicação, pensamento crítico e capacidade de solucionar problemas. O espaço físico precisa acompanhar essa transformação”, afirma Marcelo Rodorigo, CCO da Metadil.

Da sala de aula fixa para ambientes que se transformam

Em uma escola preparada para novas formas de aprendizagem, uma mesma sala pode precisar assumir diferentes configurações ao longo do dia. Em determinado momento, o professor apresenta um conceito para toda a turma. Depois, os estudantes trabalham em pequenos grupos, desenvolvem projetos, realizam atividades individuais ou apresentam soluções para os colegas.

Essa dinâmica demanda ambientes que permitam reorganização e diferentes formas de interação, em contraposição à configuração única e permanente da sala tradicional.

Foi a partir dessa reflexão que a Metadil desenvolveu o CuoreLab®, conceito de ambiente educacional colaborativo que combina design ergonômico, flexibilidade, elementos naturais, tecnologia e princípios de aprendizagem ativa. A proposta é permitir que o espaço seja reorganizado de acordo com a experiência pedagógica, favorecendo colaboração, participação, criatividade e bem-estar.

No CuoreLab®, recursos como mobiliário móvel, superfícies para escrita e projeção colaborativa, soluções acústicas, conectividade e elementos de biofilia são combinados para que o ambiente deixe de ter uma única configuração. A proposta também permite adaptar espaços já existentes, como bibliotecas, laboratórios ou salas ociosas, para novas experiências de aprendizagem.

“O ponto central não é simplesmente trocar móveis ou colocar mais tecnologia dentro da sala. É entender primeiro como queremos que o aluno aprenda e, a partir disso, pensar no ambiente. Quando a metodologia muda, mas o espaço continua rígido, existe uma contradição”, explica Rodorigo.

Mais inteligência artificial pode exigir mais interação humana

A expansão da IA também cria um aparente paradoxo para as escolas. Quanto mais fácil se torna acessar informação e produzir conteúdo com auxílio da tecnologia, maior tende a ser a importância das experiências que dependem da interação entre pessoas.

Debater, argumentar, ouvir opiniões diferentes, desenvolver projetos coletivos, experimentar, errar e encontrar soluções são atividades difíceis de reproduzir apenas por meio de uma tela.

A própria concepção do CuoreLab® parte dessa premissa: se conteúdos podem ser acessados a qualquer hora por vídeos, plataformas digitais e ferramentas de inteligência artificial, a escola ganha relevância como espaço de experiência, convivência e desenvolvimento de habilidades humanas.

“Não estamos falando de uma escola com mais telas. Talvez a escola da era da inteligência artificial precise justamente valorizar ainda mais aquilo que a tecnologia não substitui: relações, criatividade, colaboração, pertencimento e capacidade de construir soluções coletivamente”, acrescenta Rodorigo.

Como será a sala de aula da geração da IA?

Para a Metadil, não existe um único modelo de “sala de aula do futuro”. A tendência é justamente o contrário: ambientes menos rígidos e mais adaptáveis às necessidades de cada atividade, faixa etária e proposta pedagógica.

A transformação também não significa necessariamente reconstruir escolas inteiras. Instituições podem começar avaliando como seus espaços são utilizados atualmente e identificando adaptações capazes de permitir diferentes configurações e experiências.

Bibliotecas, laboratórios, espaços maker e áreas de convivência também passam a assumir novos papéis. Em vez de ambientes isolados da rotina pedagógica, podem funcionar como espaços de experimentação, interdisciplinaridade, colaboração e aprendizagem baseada em projetos.

“O grande questionamento para as escolas talvez não seja apenas quais tecnologias deverão adotar nos próximos anos. Precisamos perguntar também: se nossos alunos estão aprendendo de uma maneira diferente, por que continuamos oferecendo a eles praticamente a mesma sala de aula?”, conclui Rodorigo.