Instalar um carregador de veículos elétricos em um posto não é apenas acrescentar um equipamento ao pátio. A decisão envolve capacidade de fornecimento de energia, segurança, acesso, manutenção e integração com a rotina de abastecimento. Esses desafios fazem parte do planejamento da Rede Paz, sob a atuação de Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes.

A empresa reúne mais de 80 unidades, sobretudo em São Paulo, e anunciou a intenção de alcançar 300 carregadores ultrarrápidos na capital até o fim de 2027. A meta expressa uma direção de investimento, cuja realização dependerá de condições técnicas, comerciais e operacionais de cada local.

A infraestrutura urbana foi construída ao longo de décadas para atender veículos movidos a combustíveis líquidos. A eletrificação adiciona outras exigências. Potência disponível, adequação das instalações e comunicação entre equipamentos e sistemas de pagamento passam a integrar o conjunto de decisões do operador.

Para Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes, a experiência anterior na Shell Brasil oferece uma base de conhecimento sobre logística, segurança, fornecedores, tecnologia e planejamento. O repertório é relevante porque a modernização precisa ocorrer sem interromper a atividade cotidiana dos postos.

A coexistência entre abastecimento convencional e recarga elétrica também impõe escolhas de espaço. Vagas destinadas a períodos mais longos de permanência não funcionam da mesma forma que posições de abastecimento rápido. O desenho de circulação, a sinalização e a experiência de quem espera passam a influenciar o uso das unidades.

Outra questão é a distribuição territorial. A presença de postos em diferentes regiões pode facilitar o acesso à recarga, mas não substitui estudos de demanda. Uma unidade próxima a grandes corredores de deslocamento pode apresentar necessidades distintas de um posto inserido em um bairro residencial.

O debate ultrapassa uma empresa. À medida que novas tecnologias de transporte avançam, operadores privados, concessionárias de energia e autoridades públicas precisam lidar com interfaces antes menos relevantes para o varejo de combustíveis. A transição depende tanto de equipamentos quanto de coordenação entre sistemas.

O uso de informações sobre horários, circulação e comportamento dos clientes pode orientar a escolha de investimentos e a revisão de formatos que não entreguem os resultados esperados.

A presença em diferentes regiões também exige flexibilidade. Um mesmo serviço pode ter procura elevada em determinada unidade e baixa utilização em outra, mesmo dentro da mesma cidade.

Essa leitura evita confundir crescimento com simples aumento de estrutura. O objetivo é tornar cada operação mais adequada às necessidades locais, sem perder de vista os custos envolvidos.

A empresa trata essa adaptação como um processo progressivo. Antes de ampliar uma solução, é necessário avaliar a demanda e verificar se a estrutura local permite atendimento consistente.

Outro aspecto é a formação das equipes. Mudanças no conjunto de serviços alteram procedimentos, exigem treinamento e criam novas rotinas de acompanhamento.

O caso da Rede Paz ilustra como a eletrificação transforma exigências técnicas em questões de política urbana e gestão empresarial. A expansão planejada só produzirá benefícios duradouros se a infraestrutura for confiável, acessível e compatível com a operação dos postos. A execução exige acompanhamento contínuo e decisões baseadas em resultados observáveis. A gestão importa para cada unidade e para o cliente.