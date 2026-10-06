Pedro Ramalho transforma o The Eye Motel em fenômeno de marketing e experiência

Pedro Ramalho foi destaque na maior feira de motelaria da América Latina, a Equipotel, realizada em São Paulo no último mês. Ele tornou a motelaria brasileira um assunto de entretenimento, negócios e comportamento.

Aos 26 anos, o empresário e influenciador de Londrina construiu uma trajetória pouco convencional: depois de seis anos como piloto de avião e de uma passagem pelo universo dos concursos de beleza, decidiu assumir um motel abandonado e transformar não apenas sua estrutura, mas também a maneira como o segmento conversa com o público.

Hoje, com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais e vídeos que ultrapassam 100 milhões de visualizações, Pedro se tornou um dos maiores nomes da motelaria nas redes e referência digital do setor. Em poucos meses, também transformou o The Eye, hoje considerado um dos melhores motéis de Londrina, no motel mais seguido de Londrina, com mais de 60 mil seguidores, e em um dos motéis mais comentados do Brasil.

A virada aconteceu quando Pedro decidiu não esconder os bastidores do negócio. Ao contrário: abriu as portas da operação para a internet e criou o “Diário de Reforma”, mostrando infiltrações, mofo, problemas estruturais, decisões, mudanças, fornecedores e os desafios de transformar um empreendimento degradado em um negócio de sucesso. O que poderia ser apenas uma reforma ganhou características de reality show digital. O público passou a acompanhar cada etapa e, principalmente, a história por trás da transformação.

A estratégia ganhou ainda mais força com o quadro “Dono de Motel Não Tem Um Minuto de Paz”, no qual os desafios do empreendedorismo são convertidos em entretenimento. Outro conteúdo emblemático foi “Bastidores de Motel”, combinação de humor e quebra de tabus que ajudou a consolidar a estratégia de marketing, branding e comunicação de Pedro. O resultado foi uma audiência que deixou de ser apenas espectadora para participar ativamente da história.

É nesse contexto que nasce a “Motelovers”. O que começou como um bordão se transformou em uma comunidade digital e, posteriormente, em uma marca de lifestyle. Pedro criou um movimento que conecta seguidores, consumidores e experiências e propõe uma nova maneira de falar sobre motéis no Brasil. A Motelovers aproxima motelaria, hospitalidade, moda, entretenimento e empreendedorismo, transformando seguidores em comunidade e oportunidade de negócios.

No centro dessa história está o The Eye Motel, que Pedro transformou em um dos empreendimentos de destaque de Londrina e em uma referência local em tecnologia e experiência sensorial. A experiência começa na entrada, com um sistema automatizado que privilegia privacidade e sigilo, e segue por uma operação pensada para surpreender. A fachada tem 15 metros de altura, é toda em vidro, com cortinas vermelhas e manequins, antecipando uma proposta que vai além da hospedagem.

As suítes temáticas são parte central desse conceito. Cada uma é única e representa um lugar do mundo, em uma proposta que também dialoga com a trajetória de Pedro como piloto de avião. Las Vegas, Rio de Janeiro, São Paulo, Maldivas, Cannes, Riviera, Alasca, Paris, Tóquio, Texas e Oásis estão entre os cenários criados pelo The Eye. Tecnologia, ambientação e estímulos sensoriais fazem do motel uma experiência que busca transformar a percepção sobre a motelaria.

A comunicação também se tornou parte do próprio produto. Pedro afirma ter reinventado a comunicação e o marketing digital na motelaria ao transformar o The Eye em uma marca acompanhada diariamente pelo público. O empreendimento chegou a ser apontado como o motel mais decorado do Brasil para o Dia dos Namorados, reforçando uma estratégia que combina conteúdo, experiência e acontecimentos capazes de gerar conversa nas redes.

Essa construção mostra como o conteúdo pode participar da criação do próprio negócio, gerar pertencimento e aproximar consumidores. O movimento ajuda a explicar por que Pedro Ramalho ultrapassou a posição de influenciador para se tornar criador de marcas. A Motelovers surge como seu próximo projeto empresarial, conectando experiências, comportamento, moda e empreendedorismo e abrindo espaço para uma expansão que pode ir além da motelaria.

O futuro desenhado por Pedro é transformar essa comunidade digital em um ecossistema de negócios. A proposta é criar experiências capazes de aproximar novos públicos do setor. Nesse cenário, o empresário aposta no entretenimento como ferramenta para transformar percepções e construir novas possibilidades comerciais.

De piloto de avião a empresário, influenciador e criador de marcas, Pedro Ramalho construiu uma trajetória baseada em exposição, storytelling e participação. Ao transformar os bastidores de um motel em conteúdo, uma audiência em comunidade e um bordão em marca, ele encontrou uma forma própria de ocupar espaço nas redes e colocar a motelaria brasileira no centro da conversa digital.