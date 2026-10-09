Arquiteta brasileira transforma teto baixo em parte do projeto de restaurante em Orlando

Teto baixo costuma ser dor de cabeça em qualquer reforma. O ambiente parece menor, a luz fica mais difícil de distribuir e qualquer elemento extra pesa sobre quem está embaixo. Foi esse o ponto de partida de um projeto que a arquiteta e designer de interiores brasileira Andria Tagliari desenvolve em Orlando, nos Estados Unidos: o interior de um restaurante kosher na International Drive, uma das áreas mais movimentadas da cidade.

Com mais de 20 anos de carreira em residências e projetos comerciais de alto padrão e atuação em Orlando, Miami e Sarasota, Andria foi contratada para cuidar do projeto completo, do conceito ao acompanhamento da execução. Quando ela chegou, a obra já estava em andamento, e o trabalho segue em desenvolvimento.

Em vez de tentar disfarçar a altura limitada, Andria decidiu tratar teto e iluminação como uma coisa só. A ideia foi evitar elementos que aumentassem a sensação de compressão e fazer a luz participar da própria arquitetura do ambiente, ajudando a criar uma atmosfera confortável. A limitação acabou incorporada ao conceito.

O restante da composição acompanha essa lógica. A madeira freijó traz aconchego, o piso cinza-escuro cria uma base visual firme e os detalhes em bronze dão acabamento preciso ao conjunto.

“Um projeto comercial precisa ter identidade, funcionar bem e criar uma experiência que faça sentido para o público. Meu papel é reunir essas necessidades em um ambiente coerente, onde cada escolha tem uma razão”, afirma Andria.

As escolhas partiram de muita conversa com o cliente sobre o negócio e sobre a experiência esperada para quem frequenta o restaurante. A identidade do lugar foi construída a partir dessa troca, sem depender de símbolos religiosos aplicados como decoração.