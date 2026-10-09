Bruxismo pode comprometer lentes dentais? Dra. Andréa Melo alerta sobre riscos

As lentes de contato dental se tornaram uma alternativa popular para quem deseja transformar o sorriso, corrigindo imperfeições no formato, tamanho e aparência dos dentes. No entanto, o procedimento exige atenção especial em pacientes que sofrem com bruxismo, condição caracterizada pelo ranger ou apertar dos dentes, que pode ocorrer durante o sono ou enquanto a pessoa está acordada.

Embora o bruxismo não impeça necessariamente a colocação das lentes, ele pode representar um risco para a durabilidade do tratamento. Isso porque a pressão e os movimentos repetitivos exercidos sobre os dentes podem comprometer as facetas de cerâmica, aumentando as chances de fraturas e outras falhas.

De acordo com a especialista em reabilitação oral Dra. Andréa Melo, fundadora da Sociedade Internacional de Bruxismo, o planejamento estético precisa considerar não apenas a aparência do sorriso, mas também o funcionamento da mordida.

“Em pacientes com bruxismo, a reabilitação estética precisa começar pelo diagnóstico da função”, destaca a especialista.

Lentes de contato dental podem quebrar em quem tem bruxismo?

As lentes de contato dental são facetas cerâmicas extremamente finas, que podem apresentar espessuras próximas ou inferiores a 0,5 milímetro. Quando bem indicadas e aplicadas, oferecem resultados estéticos naturais e duradouros.

Estudos de longo prazo apontam taxas de sobrevivência superiores a 90% para facetas cerâmicas. Entretanto, esses resultados não podem ser considerados iguais para todos os pacientes, especialmente aqueles que apresentam bruxismo.

A condição pode gerar cargas repetitivas sobre dentes e restaurações, aumentando o risco de danos ao material. Por isso, identificar e acompanhar o bruxismo é fundamental antes e durante a reabilitação estética.

Segundo Andréa, o tratamento adequado do bruxismo vai além do uso de placas dentárias ou da aplicação de toxina botulínica, exigindo um diagnóstico preciso e uma abordagem individualizada.

Dentes maiores também podem trazer problemas?

Outro cuidado importante está relacionado ao formato e ao comprimento dos dentes após o procedimento.

A busca por um sorriso considerado perfeito, muitas vezes associado a dentes maiores e mais brancos, pode levar a alterações excessivas na anatomia dentária. Dependendo do caso, essas mudanças podem interferir na mordida e nos movimentos da mandíbula.

Isso acontece porque os dentes anteriores participam da orientação dos movimentos mandibulares. Quando seu comprimento ou posicionamento é modificado sem uma avaliação funcional adequada, a dinâmica da mordida também pode sofrer alterações.

Em pacientes com bruxismo, essa preocupação é ainda maior, já que a musculatura mastigatória pode exercer forças repetitivas sobre as restaurações

Quais cuidados devem ser tomados antes do procedimento?

Antes de colocar lentes de contato dental, principalmente em pessoas com bruxismo, é importante realizar uma avaliação completa da saúde bucal.

O profissional deve analisar a mordida, os movimentos mandibulares, o desgaste dos dentes e os sinais de apertamento. Em determinadas situações, também é necessário avaliar os músculos mastigatórios e as articulações temporomandibulares.

Testes provisórios podem ajudar a identificar se o novo formato dos dentes será compatível com a fala, a mastigação e os movimentos naturais da mandíbula.

Para a especialista, a prioridade deve ser encontrar um equilíbrio entre estética e funcionalidade, evitando que a busca pelo sorriso ideal comprometa a saúde bucal.

Assim, pessoas com bruxismo podem, sim, colocar lentes de contato dental, desde que a condição seja considerada no planejamento e receba acompanhamento adequado. Mais do que transformar a aparência dos dentes, o objetivo deve ser garantir um resultado bonito, funcional e duradouro.

Sobre a especialista

Dra. Andréa Melo é fundadora da Sociedade Internacional de Bruxismo, reabilitadora oral, mestre em Ciências dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e doutora em Dentística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É desenvolvedora da metodologia DTC, presente em 27 países, com mais de 2.500 alunos.

Ewellin Tavares Assessoria de Imprensa