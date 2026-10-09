Perfume comprado no site pode ser retirado nas novas lojas da Mahogany

Nem todo mundo quer esperar a entrega em casa. Para quem prefere garantir o perfume no mesmo dia, ou não vai estar em casa para receber a encomenda, a retirada na loja é uma alternativa prática. Essa é uma das funções das oito lojas que a Mahogany inaugura nas próximas semanas: duas em Boa Vista (Roraima), uma em Ubatuba (São Paulo), uma em Brasília (Distrito Federal), uma em Floriano (Piauí), uma em Florianópolis (Santa Catarina), uma em Lavras (Minas Gerais) e uma no Rio de Janeiro (Rio de Janeiro).

O site da marca atende todo o país, e a loja física pode servir como ponto de retirada das compras feitas pela internet. A unidade também envia pedidos para endereços próximos. Brian Drummond, membro do conselho da Mahogany, conta como isso funciona: “Além de ser uma loja sofisticada, pensada para proporcionar a melhor experiência ao consumidor, a franquia Mahogany é base para as consultoras de venda direta, que levam os produtos para as cidades do entorno. O omnichannel também está plugado: a unidade é ponto de retirada das compras feitas no site e envia para lugares próximos”.

Aproveite para sentir o cheiro

A retirada tem uma vantagem extra: dá para aproveitar a visita e testar outras fragrâncias. As lojas no formato Mahogany Boutique contam com o portfólio e a exposição dos produtos organizados em quatro plataformas conceituais, cada uma associada a uma jornada emocional e olfativa: Status, com fragrâncias ligadas a conquistas pessoais e profissionais; Sedução, com perfumes intensos e envolventes; Autenticidade, voltada à conexão com a própria essência; e Afeto, com notas delicadas que remetem a celebrações, pessoas e memórias. Quem está em dúvida entre um floral e um amadeirado pode experimentar com calma. O perfume é o carro-chefe da marca, e as fragrâncias respondem por mais da metade do negócio, em um portfólio de mais de 250 produtos que inclui de perfumes e hidratantes a sabonetes, sabonetes líquidos, óleos corporais e produtos para casa (difusores de ambiente, sprays aromatizadores de ambiente, papéis perfumados para gaveta e sachês perfumados).

Na hora da compra, vale conferir as opções de entrega e retirada disponíveis para o seu endereço.

Presente de fim de ano com menos correria

O serviço chega em boa hora. A Mahogany começa agora o lançamento da coleção de kits de Natal, e a temporada de presentes é justamente quando buscar o pedido na loja ajuda a escapar de atrasos na entrega. Quem preferir também pode recorrer a uma das quase 20 mil consultoras da marca.

“O modelo de loja que trabalhamos atualmente vai além da venda tradicional: somos uma plataforma de vendas”, resume Drummond.

O mercado de perfume está em alta

O brasileiro gosta de perfume, e os números confirmam. O Brasil é o segundo maior mercado de fragrâncias do mundo, com crescimento de 10% em 2025, segundo a Euromonitor, em dados divulgados pela ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). No franchising, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar cresceu 15,2% no segundo trimestre de 2026, de acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Fundada em 1991 e pioneira na introdução do sabonete líquido no país, a Mahogany completa 35 anos. A rede deve fechar 2026 com 220 operações, apoiada no modelo de franquia da Mahogany , e está em cerca de 660 pontos multimarca.

Na prática, a compra feita no site pode terminar na loja mais próxima, com a chance de experimentar outras fragrâncias no caminho.