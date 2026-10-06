Maísa e Natália Gouveia celebram sucesso de criações na Paris Fashion Week

A alta-costura brasileira ganhou espaço em um dos endereços mais emblemáticos de Paris. No último domingo, 4 de outubro, as estilistas Maísa e Natália Gouveia, mãe e filha, apresentaram juntas a coleção “Gala en Fleur” no icônico Ritz Paris, durante a Paris Fashion Week.

Desenvolvida no ateliê das estilistas, a coleção revelou uma interpretação sofisticada da exuberância das flores, traduzida em volumes, texturas, cores e construções arquitetônicas. A apresentação reuniu convidados e profissionais ligados ao universo da moda, do luxo e da construção de imagem de grandes marcas internacionais, que puderam conhecer de perto o trabalho autoral desenvolvido pelas estilistas.

O desfile marcou mais um importante momento na trajetória internacional de Maísa e Natália, ampliando a presença de seu trabalho no circuito internacional da moda. A experiência em Paris soma-se a participações anteriores em importantes eventos de moda em Portugal e nos Estados Unidos.

“O desfile que realizamos no Ritz Paris deixou-nos encantadas e muito orgulhosas. Gestores de marcas de luxo e arquitetos de imagem das maiores grifes do mundo ficaram impressionados com a beleza e o design dos vestidos. Somos imensamente gratas a Deus por essa oportunidade e por nos permitir viver um momento tão especial”, afirma Maísa Gouveia.

Gala en Fleur

Inspirada na beleza e na diversidade das flores, “Gala en Fleur” transformou elementos da natureza em uma linguagem de alta-costura. A coleção apresentou uma paleta sofisticada que passou pelo vermelho vibrante, verde esmeralda, azul profundo, coral, dourado, roxo, amarelo manteiga e rosa seco.

Entre os materiais utilizados estiveram zibeline de seda pura, jacquard, rendas texturizadas, crepe welch pfanne e tafetá de seda pura, Crinol Francês. Vestidos pintados à mão e adornados com vitórias-régias, flores em três dimensões, saias arquitetônicas, assimetrias e silhuetas godê estruturadas deram às criações um caráter escultural.

A coleção também reforçou a conexão com a identidade brasileira ao incorporar referências da flora nacional em peças de forte impacto visual.

Trajetória internacional

A apresentação em Paris deu continuidade à trajetória internacional construída por Maísa Gouveia. Em 2022, a estilista participou do Braga Noivos, em Lisboa, importante plataforma dedicada ao universo da moda e das celebrações.

Nos Estados Unidos, apresentou suas criações no Global Couture, realizado no Andrew W. Mellon Auditorium, em Washington D.C. Um dos vestidos exibidos no evento foi posteriormente selecionado para permanecer exposto no museu instalado na antiga residência do ex-presidente norte-americano Woodrow Wilson, reconhecimento que reforçou a dimensão artística de seu trabalho.

No Ritz Paris, “Gala en Fleur” celebrou o encontro entre moda, arte e natureza, consolidando mais um capítulo da trajetória internacional das estilistas e levando ao circuito internacional uma visão brasileira de sofisticação, feminilidade e alta-costura.